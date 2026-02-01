محلل سياسي: التعديل الحكومي في الكويت خطوة لـ "إعادة ضبط المسار"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260201/محلل-سياسي-التعديل-الحكومي-في-الكويت-خطوة-لـ-إعادة-ضبط--المسار-1109878058.html
محلل سياسي: التعديل الحكومي في الكويت خطوة لـ "إعادة ضبط المسار"
محلل سياسي: التعديل الحكومي في الكويت خطوة لـ "إعادة ضبط المسار"
سبوتنيك عربي
أفاد الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي الكويتي، مسعد الغنام، بأن التعديل الحكومي الأخير في الكويت، يمكن قراءته في إطار "إعادة ضبط المسار التنفيذي" أكثر من... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T16:27+0000
2026-02-01T16:27+0000
حصري
الكويت
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_70729bcd4f866365e54c1048c39f6d66.jpg
وقال الغنام في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، تعليقا على التعديل الحكومي الجديد، إن "التغييرات الحكومية هي بطبيعتها جزء أصيل من ديناميكية العمل العام، وتأتي غالبا حين ترى القيادة ضرورة قصوى لمواءمة الأداء مع متطلبات المرحلة الحالية".وأشار إلى أن التقييم الحقيقي لهذا التعديل يظل مرهونا بقدرة الحكومة الجديدة على ترجمة هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة وتواكب تطلعات الدولة والمواطنين.وحول دوافع هذا التغيير، أضاف الغنام "يبدو أن المحرك الأساسي للتعديل يتمثل في رغبة جادة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التحديات المتسارعة، لا سيما في الملفات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب الحاجة لتجديد الأدوات التنفيذية بما ينسجم مع خطط الدولة طويلة المدى"، لافتا إلى أن التعديل يمثل محاولة لترسيخ نهج عملي يركز على الأداء والإنجاز، بعيدا عن التعقيدات الإدارية أو التجاذبات السياسية".وفيما يتعلق بالأهداف المرجوة، أوضح الغنام أن الهدف الأبرز يكمن في رفع مستوى الفاعلية الحكومية وتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.وتابع قائلا: "نتطلع لأن يسهم التشكيل الجديد في تعزيز الثقة العامة بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الكبرى، وتحقيق انسجام حقيقي بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع".وشدد الغنام على جملة من الملفات ذات الأولوية التي تنتظر الحكومة في المرحلة المقبلة، مبينا أنها تشمل: "الملف الاقتصادي والمالي لضمان الاستدامة وتحفيز النمو ودعم القطاع الخاص، وملف تحسين كفاءة الجهاز الإداري لتبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ملفات التنمية البشرية والشباب باعتبارها ركيزة الاستقرار المستقبلي".كما نوه إلى ضرورة "مواصلة الدور الدبلوماسي المتوازن للكويت في محيطها الإقليمي والدولي، بما يحفظ مكانتها ونهجها المعروف بالحكمة والاعتدال".وحول توقيت التعديل، وصفه الغنام بـ "التوقيت المحسوب" الذي يتزامن مع بداية مرحلة جديدة تتطلب زخما تنفيذيا أوضح، معتبرا أن هذه المرحلة توفر فرصة سانحة لإعادة ترتيب الأولويات وإطلاق دفعة عمل متجددة قبل الدخول في استحقاقات أكبر على الصعيدين الاقتصادي والمؤسسي.وأعلنت الكويت الأحد صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري في حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح شمل ثمانية حقائب وزارية، حيث أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم بتعيين ‌يعقوب الرفاعي وزيرا ‍للمالية، فيما عُين جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.وبتعيين الرفاعي وزيرا للمالية، يرتفع عدد من تعاقبوا على تلك الحقيبة إلى 10 وزراء منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، باحتساب الوزراء الأصيلين ومن تولوا المنصب بالوكالة ضمن تكليفات رسمية مكتملة، في واحدة من أكثر الوزارات الكويتية تغيّراً في شاغليها خلال السنوات الخمس الماضية.
https://sarabic.ae/20260201/الكويت-تشهد-تعديلا-وزاريا-يشمل-وزراء-الخارجية-والمالية-والإعلام-1109874204.html
https://sarabic.ae/20220710/رئيس-الأمة-الكويتي-يقدم-تعديلا-انتخابيا-يزيد-من-فرص-المرأة-في-حصد-مقاعد-المجلس--1064919208.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_229f8a20b06e9d764c3c470cd06dab50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الكويت, العالم العربي, الأخبار
حصري, الكويت, العالم العربي, الأخبار

محلل سياسي: التعديل الحكومي في الكويت خطوة لـ "إعادة ضبط المسار"

16:27 GMT 01.02.2026
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholtالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholt
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أفاد الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي الكويتي، مسعد الغنام، بأن التعديل الحكومي الأخير في الكويت، يمكن قراءته في إطار "إعادة ضبط المسار التنفيذي" أكثر من كونه تغييرا استثنائيا أو رد فعل آني، يهدف لتعزيز الأداء والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وقال الغنام في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، تعليقا على التعديل الحكومي الجديد، إن "التغييرات الحكومية هي بطبيعتها جزء أصيل من ديناميكية العمل العام، وتأتي غالبا حين ترى القيادة ضرورة قصوى لمواءمة الأداء مع متطلبات المرحلة الحالية".
أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الكويت تشهد تعديلا وزاريا يشمل وزراء الخارجية والمالية والإعلام
13:15 GMT
وأشار إلى أن التقييم الحقيقي لهذا التعديل يظل مرهونا بقدرة الحكومة الجديدة على ترجمة هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة وتواكب تطلعات الدولة والمواطنين.
وحول دوافع هذا التغيير، أضاف الغنام "يبدو أن المحرك الأساسي للتعديل يتمثل في رغبة جادة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التحديات المتسارعة، لا سيما في الملفات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب الحاجة لتجديد الأدوات التنفيذية بما ينسجم مع خطط الدولة طويلة المدى"، لافتا إلى أن التعديل يمثل محاولة لترسيخ نهج عملي يركز على الأداء والإنجاز، بعيدا عن التعقيدات الإدارية أو التجاذبات السياسية".
وفيما يتعلق بالأهداف المرجوة، أوضح الغنام أن الهدف الأبرز يكمن في رفع مستوى الفاعلية الحكومية وتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وتابع قائلا: "نتطلع لأن يسهم التشكيل الجديد في تعزيز الثقة العامة بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الكبرى، وتحقيق انسجام حقيقي بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع".
وشدد الغنام على جملة من الملفات ذات الأولوية التي تنتظر الحكومة في المرحلة المقبلة، مبينا أنها تشمل: "الملف الاقتصادي والمالي لضمان الاستدامة وتحفيز النمو ودعم القطاع الخاص، وملف تحسين كفاءة الجهاز الإداري لتبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ملفات التنمية البشرية والشباب باعتبارها ركيزة الاستقرار المستقبلي".
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
رئيس "الأمة الكويتي" يقدم تعديلا انتخابيا يزيد من فرص المرأة في حصد مقاعد المجلس
10 يوليو 2022, 07:34 GMT
كما نوه إلى ضرورة "مواصلة الدور الدبلوماسي المتوازن للكويت في محيطها الإقليمي والدولي، بما يحفظ مكانتها ونهجها المعروف بالحكمة والاعتدال".
وحول توقيت التعديل، وصفه الغنام بـ "التوقيت المحسوب" الذي يتزامن مع بداية مرحلة جديدة تتطلب زخما تنفيذيا أوضح، معتبرا أن هذه المرحلة توفر فرصة سانحة لإعادة ترتيب الأولويات وإطلاق دفعة عمل متجددة قبل الدخول في استحقاقات أكبر على الصعيدين الاقتصادي والمؤسسي.
وأعلنت الكويت الأحد صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري في حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح شمل ثمانية حقائب وزارية، حيث أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم بتعيين ‌يعقوب الرفاعي وزيرا ‍للمالية، فيما عُين جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.
وبتعيين الرفاعي وزيرا للمالية، يرتفع عدد من تعاقبوا على تلك الحقيبة إلى 10 وزراء منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، باحتساب الوزراء الأصيلين ومن تولوا المنصب بالوكالة ضمن تكليفات رسمية مكتملة، في واحدة من أكثر الوزارات الكويتية تغيّراً في شاغليها خلال السنوات الخمس الماضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала