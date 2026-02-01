https://sarabic.ae/20260201/مطار-الخرطوم-يستقبل-أول-رحلة-جوية-منذ-اندلاع-الحرب-في-السودان-فيديو-1109872768.html
مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب في السودان.. فيديو
مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب في السودان.. فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب السودانية. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T12:05+0000
2026-02-01T12:05+0000
2026-02-01T12:05+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
وهبطت في المطار طائرة قادمة من بورتسودان، تقل على متنها 160 راكبا.وتنتظر الأوساط الملاحية في السودان، عودة 18 شركة طيران أجنبية إلى مطار الخرطوم الدولي، خلال الفترة المقبلة، في خطوة يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في حركة الطيران بالبلاد، بعد سنوات من الاعتماد على عدد محدود من الشركات، منذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023، وفقا لموقع "المشهد السوداني".وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260130/البرهان-يوجه-دعوة-للسودانيين-بعد-استقرار-الأوضاع-في-مناطق-واسعة-1109819280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_8b67b4c3113e5b099b2feb525b9ee3b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب في السودان.. فيديو
استقبل مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب السودانية.
وهبطت في المطار طائرة قادمة من بورتسودان، تقل على متنها 160 راكبا.
وتنتظر الأوساط الملاحية في السودان، عودة 18 شركة طيران أجنبية إلى مطار الخرطوم الدولي، خلال الفترة المقبلة، في خطوة يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في حركة الطيران بالبلاد، بعد سنوات من الاعتماد على عدد محدود من الشركات، منذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023، وفقا لموقع
"المشهد السوداني".
وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات
لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.