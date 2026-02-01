نتنياهو يدشن خطة طوارئ لتطوير الشمال الإسرائيلي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة حكومية استثنائية، عن خطة عاجلة لإعادة تأهيل وتطوير المنطقة الشمالية.
وأفاد الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن نتنياهو قد شدد على التزام حكومته بضمان أمن السكان في المناطق الحدودية.
כינסנו היום ישיבת ממשלה מיוחדת בקריית שמונה, שהיא עמוד התווך של הגליל.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 1, 2026
יחד עם השרים סמוטריץ׳, אלקין ווסרלאוף אישרנו תוכנית מיידית ומשלימה לשיקום ולצמיחה דמוגרפית וכלכלית ביישובי גדר הגבול - קריית שמונה, שלומי ומטולה.
התוכנית כוללת סיוע ישיר לעסקים ולתושבים, חיזוק הדיור… pic.twitter.com/WKe3iRrGyY
وخصصت الجلسة التي عقدت في مستوطنة كريات شمونة على شمال إسرائيل للمصادقة على ميزانيات دعم المنطقة الشمالية، حيث وصف نتنياهو، كريات شمونة، بأنها "ركيزة منطقة إصبع الجليل".
29 يناير, 06:23 GMT
وأشار نتنياهو إلى أن الخطة تشمل مستوطنات "كريات شمونة وشلومي والمطلة"، مضيفا "سيتجلى ذلك في توزيع منح على الشركات والسكان، وتخصيص موارد أكبر للإسكان والصناعة والطب والنقل والتعليم وهذه مجرد المرحلة الأولى".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "الحكومة لا تلتزم فقط بتنمية الشمال، بل أيضا بضمان أمن السكان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.