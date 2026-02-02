https://sarabic.ae/20260202/إعلام-الدفعة-الأولى-من-الفلسطينيين-العائدين-من-مصر-تصل-إلى-قطاع-غزة-فيديو-1109892404.html
إعلام: الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر تصل إلى قطاع غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بأن الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر، وصلت إلى قطاع غزة. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T06:37+0000
2026-02-02T06:37+0000
2026-02-02T06:37+0000
مصر
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109892240_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_e32c24bd3e5a86e6b90b6c8d015207c7.jpg
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.وأضافت بأن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".وتم إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.
إعلام: الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر تصل إلى قطاع غزة.. فيديو
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.
وأضافت بأن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.
وتابعت أن "مستشفيات شمال سيناء، هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة".
وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".
وتم إعادة فتح معبر رفح البري
الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "معبر رفح الحدودي أُعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ مذبحة 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي".
وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".
وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.