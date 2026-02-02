https://sarabic.ae/20260202/إعلام-ويتكوف-يلتقي-مع-عراقجي-يوم-الجمعة-المقبل-في-إسطنبول-1109912925.html

إعلام: ويتكوف يلتقي مع عراقجي يوم الجمعة المقبل في إسطنبول

إعلام: ويتكوف يلتقي مع عراقجي يوم الجمعة المقبل في إسطنبول

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة إسطنبول، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي محتمل. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا لما أفاد به مصدران مطلعان، فإنه "من المتوقع أن يجتمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة المقبل، في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل"، بحسب وسائل إعلام امريكية.ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني، قوله إن "إيران تدرس حاليا شروط استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الشروط أو جدولها الزمني.يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان".وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".

