"إنجاز عالمي"... فريق طبي ينجح في أول زرع جزئي للوجه من متبرع خضع لـ"القتل الرحيم"

"إنجاز عالمي"... فريق طبي ينجح في أول زرع جزئي للوجه من متبرع خضع لـ"القتل الرحيم"

نجح أطباء في إسبانيا بإجراء أول عملية زرع جزئي للوجه في العالم من متبرع خضع لإجراء "القتل الرحيم" (الموت الرحيم)، في إنجاز طبي غير مسبوق يفتح آفاقا جديدة في...

وأفاد المكتب الإعلامي لمستشفى "فال ديهيبرون" الإسباني لوكالة "سبوتنيك": "أجرى مستشفى فال ديهيبرون أول عملية زرع جزئي للوجه في العالم من متبرع خضع للقتل الرحيم. وقد تمت الموافقة على إجراء الموت الرحيم للمتبرع، ولم يكتف بالموافقة على التبرع بالأعضاء والأنسجة، بل عرض أيضا التبرع بوجهه".وأوضح المستشفى أن الجراحة أُجريت باستخدام تقنيات دقيقة في الجراحة المجهرية الوعائية والعصبية، وشارك فيها نحو 100 متخصص من مختلف التخصصات الطبية.وأشار البيان إلى أن عمليات زراعة الوجه تنفذ وفق تقييمات فردية دقيقة، وتتطلب موارد طبية وتقنية عالية، مؤكدا أن هذا النوع من العمليات لا يجرى إلا في عدد محدود جدا من المراكز الطبية حول العالم.دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمنعلماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب

