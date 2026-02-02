العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة... التحديات وآليات المواجهة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
وتكشف أرقام صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس، أن "حوالي ثلاثة أرباع التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما يقضون أكثر من 4 ساعات يوميا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تتجاوز المدة 6 ساعات يوميا لدى أكثر من نصفهم خلال أيام العطلات، ما يضاعف من فرص تعرضهم لمخاطر متعددة، من بينها الاستدراج والابتزاز الإلكتروني، والتواصل مع غرباء أو الاطلاع على مضامين لا تتلاءم مع أعمارهم".ولا يقتصر الخطر على الانتهاكات الخارجية فحسب، إذ برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة أخرى لا تقل إثارة للجدل، تتمثل في استغلال بعض الأطفال في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الزجّ بهم في فيديوهات يومية أو مشاهد تمثيلية أو مقاطع ترفيهية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية.وأشارت حسني إلى أن "أنواع العنف الرقمي مختلفة، منها التشهير ونشر المعلومات الكاذبة أو الصور الخاصة، والابتزاز والتهديد وخطاب الكراهية، والإقصاء الرقمي أو البلوك، وهي صور منتشرة بكثرة هذه الأيام".أما أستاذ علم الاجتماع، د. طلال عتريسي، فأوضح أن "مشكلة العالم الرقمي أنه أصبح متاحا دون القدرة على الضبط والرقابة خاصة في الأعمار الصغيرة في سن الطفولة والشباب"، لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "استخدام الوسائط أصبح جزءا من العملية التعليمية، ومنها تنفذ إلى حياة هذه الفئات العناصر الأخرى غير الأخلاقية، مثل المحتوى غير الأخلاقي والابتزاز الإلكتروني، مما يتطلب نوعا من الرقابة لضبطها قدر الإمكان وليس بشكل نهائي لأنه مستحيل".
راديو
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، تحول حضور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي إلى مصدر قلق متزايد لدى الأسر والخبراء، خاصة مع ارتفاع مؤشرات التعرض للعنف السيبراني وأشكال الاستغلال الجنسي الإلكتروني.
وتكشف أرقام صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس، أن "حوالي ثلاثة أرباع التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما يقضون أكثر من 4 ساعات يوميا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تتجاوز المدة 6 ساعات يوميا لدى أكثر من نصفهم خلال أيام العطلات، ما يضاعف من فرص تعرضهم لمخاطر متعددة، من بينها الاستدراج والابتزاز الإلكتروني، والتواصل مع غرباء أو الاطلاع على مضامين لا تتلاءم مع أعمارهم".
ولا يقتصر الخطر على الانتهاكات الخارجية فحسب، إذ برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة أخرى لا تقل إثارة للجدل، تتمثل في استغلال بعض الأطفال في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الزجّ بهم في فيديوهات يومية أو مشاهد تمثيلية أو مقاطع ترفيهية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية.

من جانبها قالت استشاري علم النفس الرقمي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، د نيفين حسني، إن "العنف الرقمي من منظور علم النفس هو عبارة عن توجيه إهانة لشخص ما أونلاين بديلا عن الإهانة المباشرة التي كانت قديما"، لافتة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "سلوك عدواني متكرر يحصل عبر الوسائط الرقمية دون مواجهة مباشرة، ما يزيد من قسوته".

وأشارت حسني إلى أن "أنواع العنف الرقمي مختلفة، منها التشهير ونشر المعلومات الكاذبة أو الصور الخاصة، والابتزاز والتهديد وخطاب الكراهية، والإقصاء الرقمي أو البلوك، وهي صور منتشرة بكثرة هذه الأيام".
أما أستاذ علم الاجتماع، د. طلال عتريسي، فأوضح أن "مشكلة العالم الرقمي أنه أصبح متاحا دون القدرة على الضبط والرقابة خاصة في الأعمار الصغيرة في سن الطفولة والشباب"، لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "استخدام الوسائط أصبح جزءا من العملية التعليمية، ومنها تنفذ إلى حياة هذه الفئات العناصر الأخرى غير الأخلاقية، مثل المحتوى غير الأخلاقي والابتزاز الإلكتروني، مما يتطلب نوعا من الرقابة لضبطها قدر الإمكان وليس بشكل نهائي لأنه مستحيل".
