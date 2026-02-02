الوزير أحمد عساف: الرواية الفلسطينية تعاني من انحياز بعض منصات التواصل لإسرائيل.. فيديو
10:23 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 02.02.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالمشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
© Sputnik . Vitaliy Belousov
حصري
قال المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، الوزير الدكتور أحمد عساف، اليوم الاثنين، إن المشاركة الفلسطينية في المنتدى السعودي للإعلام جاءت لتأكيد حضور الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية، ونقل صوت الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي.
وأوضح عساف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن "الدعوة جاءت من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمعالي وزير الإعلام، سلمان الدوسري، للمشاركة في المنتدى الذي جمع نخبة من أبرز الإعلاميين عربيا ودوليا، إذ شاركت فلسطين في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت قضايا الإعلام والرأي العام والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا محوريا في إيصال الخبر الفلسطيني إلى مختلف أنحاء العالم، لكنها في المقابل تعاني من انحياز بعض المنصات للرواية الإسرائيلية، عبر حجب المحتوى الفلسطيني وتغييب الحقيقة".
وأكد عساف أن "لهذا دعت فلسطين وبدعم من الأشقاء العرب، إلى ضرورة إلزام هذه المنصات بالقوانين العربية، خاصة أنها تعمل وتستفيد من وجودها في المنطقة، ما يفرض عليها احترام الأطر القانونية والتنظيمية المحلية".
وشدد في تصريحاته على أن "الحضور الفلسطيني في المحافل الإعلامية العربية والدولية يهدف إلى إبقاء قضية فلسطين حاضرة في الوعي العالمي"، مؤكدا أن "الإعلام يشكل إحدى أهم أدوات النضال في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى إنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.