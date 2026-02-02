الوزير أحمد عساف: الرواية الفلسطينية تعاني من انحياز بعض منصات التواصل لإسرائيل.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/الوزير-أحمد-عساف-الرواية-الفلسطينية-تعاني-من-انحياز-بعض-منصات-التواصل-لإسرائيل-1109898439.html
الوزير أحمد عساف: الرواية الفلسطينية تعاني من انحياز بعض منصات التواصل لإسرائيل.. فيديو
الوزير أحمد عساف: الرواية الفلسطينية تعاني من انحياز بعض منصات التواصل لإسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، الوزير الدكتور أحمد عساف، اليوم الاثنين، إن المشاركة الفلسطينية في المنتدى السعودي للإعلام جاءت لتأكيد حضور... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T10:23+0000
2026-02-02T10:35+0000
السعودية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حصري
غزة
منتدى الإعلام السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109528651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f18972c17e1e0943a5497659a187f5d.jpg
وأوضح عساف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن "الدعوة جاءت من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمعالي وزير الإعلام، سلمان الدوسري، للمشاركة في المنتدى الذي جمع نخبة من أبرز الإعلاميين عربيا ودوليا، إذ شاركت فلسطين في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت قضايا الإعلام والرأي العام والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي".وأكد عساف أن "لهذا دعت فلسطين وبدعم من الأشقاء العرب، إلى ضرورة إلزام هذه المنصات بالقوانين العربية، خاصة أنها تعمل وتستفيد من وجودها في المنطقة، ما يفرض عليها احترام الأطر القانونية والتنظيمية المحلية".وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.
https://sarabic.ae/20260122/الوزير-أحمد-عساف-لـسبوتنيك-نشجع-تعدد-الأقطاب-لأنه-لصالح-الحق-والقضية-الفلسطينية-1109524106.html
https://sarabic.ae/20260122/الوزير-أحمد-عساف-يكشف-لـسبوتنيك-دور-وعلاقة-السلطة-الفلسطينية-بـمجلس-السلام-حول-غزة-1109523651.html
السعودية
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109528651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39867acab703b39a82787bbfed5257e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حصري, غزة, منتدى الإعلام السعودي
السعودية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حصري, غزة, منتدى الإعلام السعودي

الوزير أحمد عساف: الرواية الفلسطينية تعاني من انحياز بعض منصات التواصل لإسرائيل.. فيديو

10:23 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 02.02.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالمشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، الوزير الدكتور أحمد عساف، اليوم الاثنين، إن المشاركة الفلسطينية في المنتدى السعودي للإعلام جاءت لتأكيد حضور الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية، ونقل صوت الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي.
وأوضح عساف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن "الدعوة جاءت من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمعالي وزير الإعلام، سلمان الدوسري، للمشاركة في المنتدى الذي جمع نخبة من أبرز الإعلاميين عربيا ودوليا، إذ شاركت فلسطين في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت قضايا الإعلام والرأي العام والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا محوريا في إيصال الخبر الفلسطيني إلى مختلف أنحاء العالم، لكنها في المقابل تعاني من انحياز بعض المنصات للرواية الإسرائيلية، عبر حجب المحتوى الفلسطيني وتغييب الحقيقة".
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية
22 يناير, 16:30 GMT
وأكد عساف أن "لهذا دعت فلسطين وبدعم من الأشقاء العرب، إلى ضرورة إلزام هذه المنصات بالقوانين العربية، خاصة أنها تعمل وتستفيد من وجودها في المنطقة، ما يفرض عليها احترام الأطر القانونية والتنظيمية المحلية".

وشدد في تصريحاته على أن "الحضور الفلسطيني في المحافل الإعلامية العربية والدولية يهدف إلى إبقاء قضية فلسطين حاضرة في الوعي العالمي"، مؤكدا أن "الإعلام يشكل إحدى أهم أدوات النضال في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى إنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
22 يناير, 15:40 GMT
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала