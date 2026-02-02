https://sarabic.ae/20260202/بيروت-تدعو-إسبانيا-إلى-المشاركة-الفاعلة-في-مؤتمر-دعم-الجيش-اللبناني-1109914175.html
بيروت تدعو إسبانيا إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني
دعا وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، إسبانيا إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر انعقاده في الخامس من آذار/مارس المقبل. 02.02.2026
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين: "التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس في مدريد، وذلك ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية اللبنانية خلال زيارته الرسمية إلى إسبانيا".وأوضح البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تمّ التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأشار الوزير اللبناني إلى "الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا بحكم نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، والانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها في الجنوب اللبناني، والإفراج عن المعتقلين".وأكّد رجي "التزام الحكومة اللبنانية الكامل بتطبيق القرار الأممي 1701، وحصر حمل السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية".يذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" هي بعثة لحفظ السلام تأسست عام 1978 في جنوب لبنان، وتتركز ولايتها الحالية (بموجب القرار 1701 لعام 2006) على مراقبة وقف الأعمال العدائية، دعم الجيش اللبناني، وضمان وصول المساعدات للمدنيين. تم تمديد ولايتها مؤخراً (قرار 2790) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين: "التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس في مدريد، وذلك ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية اللبنانية خلال زيارته الرسمية إلى إسبانيا".
وأضافت: "دعا الوزير رجي إسبانيا إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر انعقاده في الخامس من آذار/مارس المقبل، وحشد الدعم السياسي والمالي اللازمين لإنجاح المؤتمر، نظرا لأهميته في تمكين الجيش من القيام بدوره وتنفيذ المهمات المنوطة به".
وأوضح البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تمّ التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشكر الوزير رجي نظيره الإسباني على مواقف بلاده الداعمة للبنان، وثمّن الإسهام الفعّال للكتيبة الإسبانية في صفوف قوات "اليونيفيل".
وأشار الوزير اللبناني إلى "الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا بحكم نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل
من أجل وقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، والانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها في الجنوب اللبناني، والإفراج عن المعتقلين".
وأكّد رجي "التزام الحكومة اللبنانية الكامل بتطبيق القرار الأممي 1701، وحصر حمل السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية".
وكان الوزير رجي قد وقع صباح اليوم الاثنين، ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي بين لبنان وإسبانيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وشملت المذكرات مجالات التعليم والتدريب الدبلوماسي، والزراعة، إضافة إلى التعاون الثقافي على صعيد المكتبة الوطنية في كلا البلدين.
يذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" هي بعثة لحفظ السلام تأسست عام 1978 في جنوب لبنان، وتتركز ولايتها الحالية (بموجب القرار 1701 لعام 2006) على مراقبة وقف الأعمال العدائية
، دعم الجيش اللبناني، وضمان وصول المساعدات للمدنيين. تم تمديد ولايتها مؤخراً (قرار 2790) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.