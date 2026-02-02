https://sarabic.ae/20260202/ربط-كهربائي-خليجي-مع-سلطنة-عمان-ما-هي-الفوائد-وخطوات-التنفيذ؟-1109893691.html

ربط كهربائي خليجي مع سلطنة عمان... ما هي الفوائد وخطوات التنفيذ؟

02.02.2026

ويعدّ هذا الربط الكهربائي مع سلطنة عمان، إضافة نوعية إلى منظومة الربط الكهربائي الخليجي، إذ يوسّع نطاق الشبكة الموحدة ويزيد من مرونتها التشغيلية، وذلك في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده المنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة.وأكد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "هذا المشروع يعد رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، لتعزيز التكامل في البنية الأساسية".وأوضح أن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية".وبدوره، أوضح أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "المشروع يستهدف استيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، ويعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة".ووفقا له، فإن الاتفاقيات الموقّعة، وفّرت تغطية مالية لما يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.وقال ابن علي الإبراهيم إن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية"، وأشار إلى أن "هذا يؤكد التزام دول الخليج بتمكين المنظومة الكهربائية حتى تكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الاستقرار طويل الأمد".ويشمل المشروع إنشاء محطتي تحويل رئيسيتين بجهد 400 كيلوفولط في عبري (عمان) والبينونة (الإمارات)، مزوّدتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ومن الناحية التشغيلية، يتوقع أن يسهم المشروع في رفع موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية، وتعزيز قدرات تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية.التشيك تنهي تدريجيا تعدين الفحم الحجري بعد 250 عاما من بدء التنقيب عنهكنوز تحت الأرض.. 4 دول عربية تمتلك قدرات ضخمة من الطاقة الحرارية

