https://sarabic.ae/20260202/ربط-كهربائي-خليجي-مع-سلطنة-عمان-ما-هي-الفوائد-وخطوات-التنفيذ؟-1109893691.html
ربط كهربائي خليجي مع سلطنة عمان... ما هي الفوائد وخطوات التنفيذ؟
ربط كهربائي خليجي مع سلطنة عمان... ما هي الفوائد وخطوات التنفيذ؟
سبوتنيك عربي
يدخل قطاع الطاقة في دول الخليج مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي مع انطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان، باعتباره أحد... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T07:53+0000
2026-02-02T07:53+0000
2026-02-02T07:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106619838_0:0:1609:906_1920x0_80_0_0_6256477a68cd2517f6118cb24f677103.jpg
ويعدّ هذا الربط الكهربائي مع سلطنة عمان، إضافة نوعية إلى منظومة الربط الكهربائي الخليجي، إذ يوسّع نطاق الشبكة الموحدة ويزيد من مرونتها التشغيلية، وذلك في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده المنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة.وأكد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "هذا المشروع يعد رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، لتعزيز التكامل في البنية الأساسية".وأوضح أن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية".وبدوره، أوضح أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "المشروع يستهدف استيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، ويعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة".ووفقا له، فإن الاتفاقيات الموقّعة، وفّرت تغطية مالية لما يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.وقال ابن علي الإبراهيم إن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية"، وأشار إلى أن "هذا يؤكد التزام دول الخليج بتمكين المنظومة الكهربائية حتى تكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الاستقرار طويل الأمد".ويشمل المشروع إنشاء محطتي تحويل رئيسيتين بجهد 400 كيلوفولط في عبري (عمان) والبينونة (الإمارات)، مزوّدتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ومن الناحية التشغيلية، يتوقع أن يسهم المشروع في رفع موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية، وتعزيز قدرات تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية.التشيك تنهي تدريجيا تعدين الفحم الحجري بعد 250 عاما من بدء التنقيب عنهكنوز تحت الأرض.. 4 دول عربية تمتلك قدرات ضخمة من الطاقة الحرارية
https://sarabic.ae/20260131/كنوز-تحت-الأرض-4-دول-عربية-تمتلك-قدرات-ضخمة-من-الطاقة-الحرارية-1109840535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106619838_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_5210e32a53b0a900524b963df17b80df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
ربط كهربائي خليجي مع سلطنة عمان... ما هي الفوائد وخطوات التنفيذ؟
يدخل قطاع الطاقة في دول الخليج مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي مع انطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان، باعتباره أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.
ويعدّ هذا الربط الكهربائي مع سلطنة عمان، إضافة نوعية إلى منظومة الربط الكهربائي الخليجي، إذ يوسّع نطاق الشبكة الموحدة ويزيد من مرونتها التشغيلية، وذلك في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده المنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي حفل رسمي أُقيم في العاصمة العمانية مسقط، بحضور شخصيات خليجية متخصصة بقطاع الطاقة، تم الإعلان أن "المشروع دخل حيذ التنفيذ الفعلي".
وأكد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "هذا المشروع يعد رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، لتعزيز التكامل في البنية الأساسية".
وأوضح أن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام
، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية".
وأشار إلى أن "هذا يؤكد التزام دول الخليج بتمكين المنظومة الكهربائية حتى تكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الاستقرار طويل الأمد".
وبدوره، أوضح أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "المشروع يستهدف استيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، ويعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة".
وأشار إلى أن "المشروع يتم تمويله عبر شراكات تمويلية خليجية، من بينها "صندوق قطر للتنمية" وبنك "صحار" الدولي، حيث تبلغ الكلفة الحالية للمشروع نحو 700 مليون دولار أمريكي".
ووفقا له، فإن الاتفاقيات الموقّعة، وفّرت تغطية مالية لما يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.
وقال ابن علي الإبراهيم إن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية"، وأشار إلى أن "هذا يؤكد التزام دول الخليج بتمكين المنظومة الكهربائية حتى تكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الاستقرار طويل الأمد".
وبحسب منصة "الطاقة"، سيتم إنشاء خطّين كهربائيين بجهد 400 كيلوفولط، يمتد كل منهما على مسافة تقارب 530 كيلومترًا، لربط محطة "السلع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمحطة "عبري" في سلطنة عمان.
ويشمل المشروع إنشاء محطتي تحويل رئيسيتين بجهد 400 كيلوفولط في عبري (عمان) والبينونة (الإمارات)، مزوّدتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
ومن الناحية التشغيلية، يتوقع أن يسهم المشروع في رفع موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية، وتعزيز قدرات تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية.