التشيك تنهي تعدين الفحم الحجري بعد 250 عاما من بدء التنقيب
التشيك تنهي تعدين الفحم الحجري بعد 250 عاما من بدء التنقيب

00:32 GMT 02.02.2026
أفاد وسائل إعلام تشيكية، أن تعدين الفحم الحجري في جمهورية التشيك يُلغى تدريجيًا، منهيًا بذلك 250 عامًا من التنقيب والإنتاج في البلاد.
ووفقًا للتقارير، عاد 50 عامل منجم، بعد انتهاء يوم عملهم الأخير، إلى سطح الأرض يوم الأحد من منجم CSM الواقع في قرية ستونافا بمنطقة كارفينا شمال شرق البلاد.
وقال بيتر سكوربيك، نائب رئيس قسم الإنتاج والتكنولوجيا في شركة OKD، الشركة المالكة لمنجم CSM "بدأ التنقيب عن الفحم في هذه المنطقة حوالي عام 1775.
وأضاف، "يعود تاريخ أول إنتاج مُسجل إلى عام 1782، حيث بلغ ألف طن طوال العام. واليوم، سنستخرج أيضًا حوالي ألف طن، ثم سيتوقف العمل. ببساطة، لم يعد الأمر مجديًا اقتصاديًا".
بحسب سكوربيك، ستدفع شركة OKD لموظفيها المستقيلين ما يزيد عن 500 مليون كرونة (حوالي 24 مليون دولار أمريكي).
ويعادل هذا المبلغ، بحسب مدة خدمة عمال المناجم، متوسط ​​رواتب 11 شهرًا، ومع رحيل الموظفين الرئيسيين، ستتوقف معظم شركات التعدين المتعاقدة عن العمل في " OKD "
يهدف برنامج "الوردية الجديدة" التطوعي الذي أطلقته OKDإلى مساعدة الموظفين المستقيلين الذين لم يبلغوا سن التقاعد على إعادة التدريب.
وقد بدأ البرنامج عام 2014، واستفاد منه منذ ذلك الحين أكثر من ألف موظف في شركة التعدين. ويساعد البرنامج عمال المناجم العاطلين عن العمل على تعلم مهنة جديدة أو بدء مشاريعهم الخاصة.
صرح رومان سيكورا، الرئيس التنفيذي لشركة OKD، للموقع الإلكتروني: "لم تعد جمهورية التشيك تعتمد على الفحم الحجري في قطاع الطاقة، إذ لا يتجاوز عدد مستهلكي فحم الكوك أصابع اليد الواحدة، وآفاق التصدير محدودة للغاية. لم تعد الاحتياطيات الجوفية المتبقية مجدية اقتصاديًا أو تقنيًا للاستغلال، ونظرًا للنقص المزمن في برامج تدريب عمال المناجم، لا يمكننا الاستمرار في توظيف كوادر مؤهلة".
يشهد تعدين الفحم في شمال شرق جمهورية التشيك تراجعًا في العقود الأخيرة بسبب عدم جدواه الاقتصادية.
ووفقًا للموقع الإلكتروني، سيستغرق الإغلاق التقني لمنجم CSM حوالي ثلاث سنوات، بينما يجري العمل حاليًا على وضع خطة عمل للفترة حتى عام 2050، تتضمن خططًا لتطوير برنامج لاستخلاص غاز الفحم واستخدامه.
كان منجم CSM الأحدث في المنطقة، حيث غادرت أول عربة فحم المنجم في 19 ديسمبر 1968، على عمق 570 مترًا. أنتج المنجم ما معدله 2.18 مليون طن من الفحم سنوياً، وبلغ ذروته عند 2.87 مليون طن في عام 2012.
