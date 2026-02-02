https://sarabic.ae/20260202/لافروف-يؤكد-في-مكالمة-مع-وزير-خارجية-كوبا-رفض-روسيا-للضغوط-الاقتصادية-والعسكرية-على-بلاده-1109910660.html
لافروف يؤكد في مكالمة مع وزير خارجية كوبا رفض روسيا للضغوط الاقتصادية والعسكرية على بلاده
لافروف يؤكد في مكالمة مع وزير خارجية كوبا رفض روسيا للضغوط الاقتصادية والعسكرية على بلاده
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا، عدم قبول... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T14:32+0000
2026-02-02T14:32+0000
2026-02-02T14:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوبا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231462_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4d2b0ef47115f9e7012a38b6c048c1f0.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "أكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي الرافض للضغوط الاقتصادية والعسكرية على كوبا، بما في ذلك قطع إمدادات الطاقة عن الجزيرة، الأمر الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد بشكل خطير. وأُعرب عن التزامه الراسخ بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم لكوبا".ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية، التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط، بشكل مباشر أو غير مباشر".وأوضح دياز كانيل، في تصريحات تلفزيونية، أن "أفضل طريقة لتفادي العدوان هي إجبار الإمبريالية على حساب الثمن، الذي قد يترتب عليها في حال مهاجمة بلادنا، وهذا يرتبط بشكل مباشر بمستوى استعدادنا لمثل هذه الأعمال العسكرية".
https://sarabic.ae/20260131/موسكو-روسيا-تدين-بشدة-الحظر-الأمريكي-غير-المشروع-ضد-كوبا-1109831845.html
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231462_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_985c5aac00204eaf3ffe0075a41a3be3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف يؤكد في مكالمة مع وزير خارجية كوبا رفض روسيا للضغوط الاقتصادية والعسكرية على بلاده
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا، عدم قبول موسكو الضغوط الاقتصادية والعسكرية على كوبا.
وجاء في بيان الوزارة: "أكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي الرافض للضغوط الاقتصادية والعسكرية على كوبا، بما في ذلك قطع إمدادات الطاقة عن الجزيرة، الأمر الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد بشكل خطير. وأُعرب عن التزامه الراسخ بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم لكوبا".
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ وطنية ويحدد إجراءات لفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.
ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية
، التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط، بشكل مباشر أو غير مباشر".
وحذّرالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الولايات المتحدة من أن "أي عدوان أمريكي محتمل على بلاده، سيكون له "عواقب على واشنطن".
وأوضح دياز كانيل، في تصريحات تلفزيونية، أن "أفضل طريقة لتفادي العدوان
هي إجبار الإمبريالية على حساب الثمن، الذي قد يترتب عليها في حال مهاجمة بلادنا، وهذا يرتبط بشكل مباشر بمستوى استعدادنا لمثل هذه الأعمال العسكرية".