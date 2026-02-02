https://sarabic.ae/20260202/مصدر-مصري-مطلع-أردوغان-يزور-مصر-الأربعاء-المقبل--1109911244.html
مصدر مصري مطلع: أردوغان يزور مصر الأربعاء المقبل
سبوتنيك عربي
2026-02-02T15:05+0000
2026-02-02T15:05+0000
2026-02-02T15:05+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6211359b206afba0cccdfd583be89d20.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الزيارة تشمل جولة سياحية لزيارة المتحف المصري الكبير، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين قبل الماضي، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، هاكان فيدان، بحثا خلاله التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين قبل الماضي، أن الاتصال الهاتفي تناول آفاق تعزيز العلاقات المصرية التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة.وجدد الاتصال الهاتفي التأكيد على أهمية الاجتماع في دفع مسار الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.تطرق الاتصال إلى التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث جدد ويزر الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.في وقت شدد عبد العاطي عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.وتناول الوزيران، المصري والتركي، تطورات الأوضاع في السودان، وأكد عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.
مصر
غزة
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391643_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_9704a5d38c041f8f0ab7e4854c5aad9b.jpg
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, غزة
كشف مصدر مطلع في الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، برفقة زوجته، حيث يلتقي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الزيارة تشمل جولة سياحية لزيارة المتحف المصري الكبير
، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.
وأضاف أنه من المتوقع عقد اجتماع لمجلس التنسيق والتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيسين السيسي وأردوغان، لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
، الاثنين قبل الماضي، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، هاكان فيدان، بحثا خلاله التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين قبل الماضي، أن الاتصال الهاتفي تناول آفاق تعزيز العلاقات المصرية التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة.
استعرض عبد العاطي مع فيدان، التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة المقبلة.
وجدد الاتصال الهاتفي التأكيد على أهمية الاجتماع في دفع مسار الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
13 ديسمبر 2025, 16:01 GMT
تطرق الاتصال إلى التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث جدد ويزر الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
في وقت شدد عبد العاطي عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وتناول الوزيران، المصري والتركي، تطورات الأوضاع في السودان، وأكد عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.