أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات والحلول

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
13:18 GMT 03.02.2026
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط.. التحديات والحلول
صبري سراج
في عالم تتسارع فيه وتيرة الاستهلاك، وتتزايد فيه الضغوط على الموارد الطبيعية، تتحول النفايات من مجرد عبء بيئي إلى أزمة مركبة تمس صحة الإنسان، واستقرار المجتمعات، وآفاق التنمية الاقتصادية.
وتقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، أمام تحد متصاعد، مع إنتاج مئات الملايين من الأطنان من النفايات سنويا، ومعدلات تدوير لا تزال محدودة، وتكاليف اقتصادية تتجاوز مليارات الدولارات.

وفي هذا الصدد، قال الباحث في التنمية المستدامة ورئيس جمعية أوكسجين للبيئة والصحة في المغرب، أيوب كرير، إن "أزمة تقليل النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضع المنطقة أمام تحد تنموي متشابك لا يمكن حصره في الجانب البيئي أو التقني فقط".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المنطقة تشهد نموا حضريا سريعا وزيادة في عدد السكان، إضافة إلى تغير جذري في أنماط الاستهلاك خاصة مع انتشار المواد المعلبة واستخدام البلاستيك في التغليف، ما أدى إلى إنتاج المنطقة حوالي 155 مليون طن من النفايات سنويا، وهو ما يفوق قدرة الأنظمة الحالية على التعامل معها".
من جانبه، قال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، د. كريم العدل، إن "الأزمة تمتد لتشمل خسائر بشرية واقتصادية، تتأثر بها قطاعات السياحة وكافة القطاعات ذات الصلة، ببناء وتكوين الإنسان والصحة العامة في المجتمع".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "أهمية إسراع الدول في تبني سياسات رشيدة لمعالجة هذه الأزمة، والاستغلال الأمثل للنفايات لتحقيق عوائد اقتصادية".
وأوضح أن "الاقتصاد الدائري هو تحويل النفايات إلى مواد مستدامة، يمكن استخدامها في إعادة الإنتاج وأيضا كمصدر للطاقة، لكن يجب أولا التغلب على التحديات التي تواجه هذا الأمر".
