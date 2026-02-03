https://sarabic.ae/20260203/إعلام-طهران-تريد-تغيير-مكان-وصيغة-المحادثات-النووية-مع-الولايات-المتحدة-1109955853.html

إعلام: طهران تريد تغيير مكان وصيغة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران تسعى لتغيير مكان وصيغة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة المقرر عقدها الجمعة المقبلة في إسطنبول، إذ... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن "إيران طالبت بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل".وأضاف: "يرغب الإيرانيون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى عُمان ويطالبون الآن بعقدها بشكل ثنائي، بحضور الولايات المتحدة فقط، بدلاً من حضور عدد من الدول العربية والإسلامية بصفة مراقب".وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يزور إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

