عربي
https://sarabic.ae/20260203/البرهان-نبارك-للشعب-السوداني-فك-حصار-كادوقلي-وقواتنا-ستصل-إلى-دارفور-1109935193.html
البرهان يعلن فتح الطريق إلى كادوقلي وفك الحصار عن المدينة
البرهان يعلن فتح الطريق إلى كادوقلي وفك الحصار عن المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، فتح الطريق إلى مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، مؤكدًا فك الحصار عن المدينة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T10:51+0000
2026-02-03T11:11+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109819123_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6be2a95ea08e33bd4311705812b81803.jpg
وقال البرهان، في تصريح مقتضب من داخل استديوهات التلفزيون السوداني، بأمدرمان: "نقول للسودانيين مبروك فتح الطريق إلى كادقلي، ومبروك لأهلنا في كادقلي بوصول القوات المسلحة إليهم".وأكد أن "القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان"، مشددا على أنه "لا مجال لإعلان هدنة أو وقف لإطلاق النار في ظل استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على المدن السودانية". وشدد رئيس مجلس السيادة، على أن "السودان يستجيب لكل دعوات السلام"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون على حساب دماء السودانيين، قائلًا: "لن نبيع دماء أبناء شعبنا". وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
سبوتنيك عربي
البرهان يعلن فتح الطريق إلى كادوقلي وفك الحصار عن المدينة

10:51 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 11:11 GMT 03.02.2026)
© AP Photoقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، فتح الطريق إلى مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، مؤكدًا فك الحصار عن المدينة.
وقال البرهان، في تصريح مقتضب من داخل استديوهات التلفزيون السوداني، بأمدرمان: "نقول للسودانيين مبروك فتح الطريق إلى كادقلي، ومبروك لأهلنا في كادقلي بوصول القوات المسلحة إليهم".
وأكد أن "القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان"، مشددا على أنه "لا مجال لإعلان هدنة أو وقف لإطلاق النار في ظل استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على المدن السودانية".
وشدد رئيس مجلس السيادة، على أن "السودان يستجيب لكل دعوات السلام"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون على حساب دماء السودانيين، قائلًا: "لن نبيع دماء أبناء شعبنا".
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة جوية منذ اندلاع الحرب في السودان.. فيديو
1 فبراير, 12:05 GMT
وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
