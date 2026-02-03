https://sarabic.ae/20260203/البرهان-نبارك-للشعب-السوداني-فك-حصار-كادوقلي-وقواتنا-ستصل-إلى-دارفور-1109935193.html

البرهان يعلن فتح الطريق إلى كادوقلي وفك الحصار عن المدينة

البرهان يعلن فتح الطريق إلى كادوقلي وفك الحصار عن المدينة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، فتح الطريق إلى مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، مؤكدًا فك الحصار عن المدينة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال البرهان، في تصريح مقتضب من داخل استديوهات التلفزيون السوداني، بأمدرمان: "نقول للسودانيين مبروك فتح الطريق إلى كادقلي، ومبروك لأهلنا في كادقلي بوصول القوات المسلحة إليهم".وأكد أن "القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان"، مشددا على أنه "لا مجال لإعلان هدنة أو وقف لإطلاق النار في ظل استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على المدن السودانية". وشدد رئيس مجلس السيادة، على أن "السودان يستجيب لكل دعوات السلام"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون على حساب دماء السودانيين، قائلًا: "لن نبيع دماء أبناء شعبنا". وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

