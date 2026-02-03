الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد
الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد
الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، نانانغ فاضل الله، إن روسيا هي شريك وصديق جيد لإندونيسيا. 03.02.2026
2026-02-03T10:16+0000
2026-02-03T10:16+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/11/1089936659_0:19:3074:1748_1920x0_80_0_0_b4c07d433aff9dfb3280206a93df9f7e.jpg
وصرح فاضل الله أن إندونيسيا تذكر دعم الاتحاد السوفيتي في نضال جاكرتا من أجل الاستقلال.وأضاف أن "هذا الدعم أصبح أساسًا لصداقتنا وتعاوننا ونذكره ونقدره دائمًا". وتصادف، اليوم، الذكرى السادسة والسبعون لإقامة العلاقات الثنائية بين روسيا وإندونيسيا.
https://sarabic.ae/20260202/عواصف-عنيفة-تتسبب-بتضرر-عشرات-المنازل-في-إندونيسيا-فيديو--1109920592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/11/1089936659_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9d612bb3c23f2150bf26c39e27ccbd38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد

10:16 GMT 03.02.2026
© Photo / Unsplash/Mufid Majnunعلم إندونيسيا
علم إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Photo / Unsplash/Mufid Majnun
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، نانانغ فاضل الله، إن روسيا هي شريك وصديق جيد لإندونيسيا.
إندونيسيا..عواصف عنيفة تتسبب بتضررعشرات المنازل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
مجتمع
عواصف عنيفة تتسبب بتضرر عشرات المنازل في إندونيسيا... فيديو
أمس, 20:42 GMT
وصرح فاضل الله أن إندونيسيا تذكر دعم الاتحاد السوفيتي في نضال جاكرتا من أجل الاستقلال.
وأضاف أن "هذا الدعم أصبح أساسًا لصداقتنا وتعاوننا ونذكره ونقدره دائمًا".

وأكد نانانغ فاضل الله أن التعاون والصداقة بين إندونيسيا وروسيا سيتطوران ويتعززان في المجالات المتعددة.


وتصادف، اليوم، الذكرى السادسة والسبعون لإقامة العلاقات الثنائية بين روسيا وإندونيسيا.
