الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد
الخارجية الإندونيسية: روسيا شريك وصديق جيد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، نانانغ فاضل الله، إن روسيا هي شريك وصديق جيد لإندونيسيا. 03.02.2026
العالم
روسيا
وصرح فاضل الله أن إندونيسيا تذكر دعم الاتحاد السوفيتي في نضال جاكرتا من أجل الاستقلال.وأضاف أن "هذا الدعم أصبح أساسًا لصداقتنا وتعاوننا ونذكره ونقدره دائمًا". وتصادف، اليوم، الذكرى السادسة والسبعون لإقامة العلاقات الثنائية بين روسيا وإندونيسيا.
الأخبار
العالم, روسيا
وأكد نانانغ فاضل الله أن التعاون والصداقة بين إندونيسيا وروسيا سيتطوران ويتعززان في المجالات المتعددة.
