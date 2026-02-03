عربي
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/بوتين-وولي-العهد-السعودي-يؤكدان-على-أن-العلاقات-الثنائية-أصبحت-متعددة-الأوجه-ومفيدة-للبلدين-1109943361.html
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T13:28+0000
2026-02-03T13:42+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109943931_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_b9742d8bf331fcdb207705b6c01ad9c3.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "بوتين وولي السعودي اتفقا على مواصلة اتخاذ خطوات مشتركة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".وأكد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ناقشا، في مكالمة هاتفية، العمل المشترك في إطار صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.وأضاف البيان: "كما تم مناقشة التقدم المحرز في العمل المشترك في صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".وتلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم 27 أغسطس/ آب الفائت، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"
https://sarabic.ae/20260202/أردوغان-يعلن-بدء-جولة-تشمل-مصر-والسعودية-غدا-لبحث-التطورات-الإقليمية--عاجل---1109912743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109943931_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_cd749ddcc325a7e68251ed35fc4e0d87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين

13:28 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 13:42 GMT 03.02.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي.
وجاء في بيان الكرملين: "بوتين وولي السعودي اتفقا على مواصلة اتخاذ خطوات مشتركة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".
وأكد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ناقشا، في مكالمة هاتفية، العمل المشترك في إطار صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.
وأضاف البيان: "كما تم مناقشة التقدم المحرز في العمل المشترك في صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".
وتلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم 27 أغسطس/ آب الفائت، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
أردوغان يعلن بدء جولة تشمل مصر والسعودية لبحث التطورات الإقليمية
أمس, 16:48 GMT
وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.
توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала