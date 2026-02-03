https://sarabic.ae/20260203/بوتين-وولي-العهد-السعودي-يؤكدان-على-أن-العلاقات-الثنائية-أصبحت-متعددة-الأوجه-ومفيدة-للبلدين-1109943361.html
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون
وجاء في بيان الكرملين: "بوتين وولي السعودي اتفقا على مواصلة اتخاذ خطوات مشتركة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".وأكد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ناقشا، في مكالمة هاتفية، العمل المشترك في إطار صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.وأضاف البيان: "كما تم مناقشة التقدم المحرز في العمل المشترك في صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".وتلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم 27 أغسطس/ آب الفائت، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي.
وجاء في بيان الكرملين: "بوتين وولي السعودي اتفقا على مواصلة اتخاذ خطوات مشتركة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".
وأكد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ناقشا، في مكالمة هاتفية، العمل المشترك في إطار صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.
وأضاف البيان: "كما تم مناقشة التقدم المحرز في العمل المشترك في صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".
وتلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم 27 أغسطس/ آب الفائت، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية.