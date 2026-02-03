باحث: رغم التحشيد العسكري فرص الدبلوماسية قائمة والدول الخليجية معنية بالصراع وليست وسيطا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/باحث-رغم-التحشيد-العسكري-فرص-الدبلوماسية-قائمة-والدول-الخليجية-معنية-بالصراع-وليست-وسيطا-1109933760.html
باحث: رغم التحشيد العسكري فرص الدبلوماسية قائمة والدول الخليجية معنية بالصراع وليست وسيطا
باحث: رغم التحشيد العسكري فرص الدبلوماسية قائمة والدول الخليجية معنية بالصراع وليست وسيطا
سبوتنيك عربي
علق الباحث اللبناني في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، على تسريبات أن الرئيس الإيراني طلب إجراء محادثات بشأن البرنامج النووي مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T10:00+0000
2026-02-03T10:00+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
المفاوضات
الحرب
مصر
الدول الخليجية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/82/1022738201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_29ce71858a9274d3575356a89135c2c0.jpg
وقال سماوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تنجز بداية ليتم بعدها البدء بالمفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة"، لافتا إلى أنه "بالتوازي مع التهديدات المستمرة من الطرفين، هناك مسار دبلوماسي تقوده دول المنطقة بالدرجة الأولى، دول الخليج وتركيا ومصر لأن هذه الدول جميعها مجاورة لإيران، تعلم جيدا أن نيران الحرب إذا اشتعلت لن تبقى في إيران". وأضاف: "إيران تقول إنه إذا أرادت أمريكا أنها ستعتبر أي عمل عدائي هو بمثابة بدء الحرب"، وأضاف: "هذا الأمر على ما يبدو أعطى نتيجة إيجابية، بعد التراجع الأمريكي البسيط". واستبعد سماوي، أن "تبدأ إيران هذه الحرب، في ما تخاف الولايات المتحدة من تداعياتها على المنطقة، لهذا كانت مصممة على ضرب إيران، ولكنها اليوم تشتري بعض الوقت لتقوم بتقوية حلفائها في المنطقة، ومعرفة كيف ستتصدى لأي رد إيراني وأن تحتويه وتقلل من تبعاته". وعن دور الوسيط الذي تلعبه مصر، أوضح سماوي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد دولة عربية وسيطة، وليست خليجية لأن الدول خليجية الآن معنية في الصراع، لذلك مصر هي وسيط مقبول"، متوقع أن يكون "دورها فقط في نقل الرسائل"، معربا عن عدم "تفاؤله بهذه المفاوضات لأن الأرضية ليست موجودة".وختم سماوي حديثه بالقول: "الإدارة الأمريكية شروطها قاسية جدا، وخطوطها الحمراء عريضة جدا وهذا لا تقبل به إيران لأنه يمس سيادتها بشكل مباشر، وبالتالي ما يحدث الآن هو مناورة سياسية طويلة قد تؤجّل الحرب ولكنها لن تمنعها".
https://sarabic.ae/20260203/ترامب-أسطول-أمريكي-ضخم-يتجه-الآن-نحو-إيران-وسيصل-إلى-المنطقة-قريبا-1109924161.html
https://sarabic.ae/20260202/الكرملين-روسيا-تعرض-خدماتها-لنقل-فائض-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-1109899908.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/82/1022738201_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5dc0195389fd5c292a305a211bc3c31c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, المفاوضات, الحرب, مصر, الدول الخليجية, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, المفاوضات, الحرب, مصر, الدول الخليجية, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث: رغم التحشيد العسكري فرص الدبلوماسية قائمة والدول الخليجية معنية بالصراع وليست وسيطا

10:00 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث اللبناني في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، على تسريبات أن الرئيس الإيراني طلب إجراء محادثات بشأن البرنامج النووي مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن "هذا الخبر قد تم نفيه، ولكن مسار المفاوضات قد يتم في الأيام المقبلة بوساطة تركية".
وقال سماوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تنجز بداية ليتم بعدها البدء بالمفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة"، لافتا إلى أنه "بالتوازي مع التهديدات المستمرة من الطرفين، هناك مسار دبلوماسي تقوده دول المنطقة بالدرجة الأولى، دول الخليج وتركيا ومصر لأن هذه الدول جميعها مجاورة لإيران، تعلم جيدا أن نيران الحرب إذا اشتعلت لن تبقى في إيران".
وعن تحول عقيدة الجيش في إيران من دفاعية إلى هجومية، أشار سماوي إلى أن "هذا التحول لا يعتبر تحولا جذريا أو انقلابا في العقيدة العسكرية في إيران، ولكن هناك تغير طفيف من التموضع العسكري الإيراني والمناورات، وقرارات تغيرت بوجود المجلس الأعلى للدفاع في إيران".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسيصل إلى المنطقة قريبا
00:13 GMT
وأضاف: "إيران تقول إنه إذا أرادت أمريكا أنها ستعتبر أي عمل عدائي هو بمثابة بدء الحرب"، وأضاف: "هذا الأمر على ما يبدو أعطى نتيجة إيجابية، بعد التراجع الأمريكي البسيط".
وتابع سماوي: "الولايات المتحدة تعتقد باأن الحشد العسكري الموجود على الحدود الإيرانية، والضربة الإسرائيلية في حزيران العام الماضي ستؤثران على القرار الإيراني، وسيجبرها على تقديم تنازلات عن خطوطها الحمراء، ولكن هذا التصور غير وارد، لأن إيران فعلا قد غيرت خطوطها الحمراء بشكل كبير، وقد تقبل بأن تاخذ روسيا اليورانيوم العالي التخصيب الموجود في إيران، وتطلب بالمقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها".
واستبعد سماوي، أن "تبدأ إيران هذه الحرب، في ما تخاف الولايات المتحدة من تداعياتها على المنطقة، لهذا كانت مصممة على ضرب إيران، ولكنها اليوم تشتري بعض الوقت لتقوم بتقوية حلفائها في المنطقة، ومعرفة كيف ستتصدى لأي رد إيراني وأن تحتويه وتقلل من تبعاته".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
الكرملين: روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران
أمس, 11:00 GMT
وعن دور الوسيط الذي تلعبه مصر، أوضح سماوي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد دولة عربية وسيطة، وليست خليجية لأن الدول خليجية الآن معنية في الصراع، لذلك مصر هي وسيط مقبول"، متوقع أن يكون "دورها فقط في نقل الرسائل"، معربا عن عدم "تفاؤله بهذه المفاوضات لأن الأرضية ليست موجودة".
وختم سماوي حديثه بالقول: "الإدارة الأمريكية شروطها قاسية جدا، وخطوطها الحمراء عريضة جدا وهذا لا تقبل به إيران لأنه يمس سيادتها بشكل مباشر، وبالتالي ما يحدث الآن هو مناورة سياسية طويلة قد تؤجّل الحرب ولكنها لن تمنعها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала