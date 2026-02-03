https://sarabic.ae/20260203/باحث-رغم-التحشيد-العسكري-فرص-الدبلوماسية-قائمة-والدول-الخليجية-معنية-بالصراع-وليست-وسيطا-1109933760.html

باحث: رغم التحشيد العسكري فرص الدبلوماسية قائمة والدول الخليجية معنية بالصراع وليست وسيطا

باحث: رغم التحشيد العسكري فرص الدبلوماسية قائمة والدول الخليجية معنية بالصراع وليست وسيطا

وقال سماوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تنجز بداية ليتم بعدها البدء بالمفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة"، لافتا إلى أنه "بالتوازي مع التهديدات المستمرة من الطرفين، هناك مسار دبلوماسي تقوده دول المنطقة بالدرجة الأولى، دول الخليج وتركيا ومصر لأن هذه الدول جميعها مجاورة لإيران، تعلم جيدا أن نيران الحرب إذا اشتعلت لن تبقى في إيران". وأضاف: "إيران تقول إنه إذا أرادت أمريكا أنها ستعتبر أي عمل عدائي هو بمثابة بدء الحرب"، وأضاف: "هذا الأمر على ما يبدو أعطى نتيجة إيجابية، بعد التراجع الأمريكي البسيط". واستبعد سماوي، أن "تبدأ إيران هذه الحرب، في ما تخاف الولايات المتحدة من تداعياتها على المنطقة، لهذا كانت مصممة على ضرب إيران، ولكنها اليوم تشتري بعض الوقت لتقوم بتقوية حلفائها في المنطقة، ومعرفة كيف ستتصدى لأي رد إيراني وأن تحتويه وتقلل من تبعاته". وعن دور الوسيط الذي تلعبه مصر، أوضح سماوي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد دولة عربية وسيطة، وليست خليجية لأن الدول خليجية الآن معنية في الصراع، لذلك مصر هي وسيط مقبول"، متوقع أن يكون "دورها فقط في نقل الرسائل"، معربا عن عدم "تفاؤله بهذه المفاوضات لأن الأرضية ليست موجودة".وختم سماوي حديثه بالقول: "الإدارة الأمريكية شروطها قاسية جدا، وخطوطها الحمراء عريضة جدا وهذا لا تقبل به إيران لأنه يمس سيادتها بشكل مباشر، وبالتالي ما يحدث الآن هو مناورة سياسية طويلة قد تؤجّل الحرب ولكنها لن تمنعها".

