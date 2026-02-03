عربي
تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟
تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟
تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟
سبوتنيك عربي
أثار كشف وزارة العدل الأمريكية لوثائق جديدة ضجة حول العالم بعد تضمنها سلسلة فضائح وانتهاكات جسيمة مرتبطة بشخصيات بارزة بعضها لا يزال على رأس عمله، الأمر الذي... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T14:11+0000
2026-02-03T14:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2ee2c1ac783eb276b5a492a9e348d64c.jpg
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه لم تكن تجمعه علاقة ودّية بجيفري إبستين، مشيرًا إلى أن معلومات أفرجت عنها وزارة العدل في الآونة الأخيرة تفيد بأن إبستين والكاتب مايكل وولف، تآمرا للإضرار به وبفترة رئاسته. وكشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين، على مدى سنوات عدة على الأقل، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك" بعد الاطلاع على الوثائق.شاركنا رأيك... هل تم الكشف عن هذه الوثائق لأسباب سياسية أم إجراء قضائي أو مجرد صدفة؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_b476770dc70ead20afc4dac7b548bf19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, опросы
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, опросы

تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟

14:11 GMT 03.02.2026
© Photo / Ralph Alswang, White House photographerPresident Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993
President Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Photo / Ralph Alswang, White House photographer
تابعنا عبر
أثار كشف وزارة العدل الأمريكية لوثائق جديدة ضجة حول العالم بعد تضمنها سلسلة فضائح وانتهاكات جسيمة مرتبطة بشخصيات بارزة بعضها لا يزال على رأس عمله، الأمر الذي تسبب بموجة من التكهنات حول سبب ظهور هذه الوثائق في هذا التوقيت.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه لم تكن تجمعه علاقة ودّية بجيفري إبستين، مشيرًا إلى أن معلومات أفرجت عنها وزارة العدل في الآونة الأخيرة تفيد بأن إبستين والكاتب مايكل وولف، تآمرا للإضرار به وبفترة رئاسته.

واعتبر ترامب أن هذه المعلومات تقوّض آمال ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي"، معلنًا عزمه مقاضاة بعض الأطراف.

وكشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين، على مدى سنوات عدة على الأقل، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك" بعد الاطلاع على الوثائق.
شاركنا رأيك... هل تم الكشف عن هذه الوثائق لأسباب سياسية أم إجراء قضائي أو مجرد صدفة؟
عدد الأصوات17
