https://sarabic.ae/20260203/تصويت-برأيك-هل-الكشف-عن-وثائق-جفري-إبستين-لأسباب-سياسية-أم-قضائية؟-1109943594.html
تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟
تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟
سبوتنيك عربي
أثار كشف وزارة العدل الأمريكية لوثائق جديدة ضجة حول العالم بعد تضمنها سلسلة فضائح وانتهاكات جسيمة مرتبطة بشخصيات بارزة بعضها لا يزال على رأس عمله، الأمر الذي... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T14:11+0000
2026-02-03T14:11+0000
2026-02-03T14:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2ee2c1ac783eb276b5a492a9e348d64c.jpg
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه لم تكن تجمعه علاقة ودّية بجيفري إبستين، مشيرًا إلى أن معلومات أفرجت عنها وزارة العدل في الآونة الأخيرة تفيد بأن إبستين والكاتب مايكل وولف، تآمرا للإضرار به وبفترة رئاسته. وكشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين، على مدى سنوات عدة على الأقل، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك" بعد الاطلاع على الوثائق.شاركنا رأيك... هل تم الكشف عن هذه الوثائق لأسباب سياسية أم إجراء قضائي أو مجرد صدفة؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_b476770dc70ead20afc4dac7b548bf19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, опросы
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, опросы
تصويت... برأيك هل الكشف عن وثائق جفري إبستين لأسباب سياسية أم قضائية؟
أثار كشف وزارة العدل الأمريكية لوثائق جديدة ضجة حول العالم بعد تضمنها سلسلة فضائح وانتهاكات جسيمة مرتبطة بشخصيات بارزة بعضها لا يزال على رأس عمله، الأمر الذي تسبب بموجة من التكهنات حول سبب ظهور هذه الوثائق في هذا التوقيت.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه لم تكن تجمعه علاقة ودّية بجيفري إبستين، مشيرًا إلى أن معلومات أفرجت عنها وزارة العدل في الآونة الأخيرة تفيد بأن إبستين والكاتب مايكل وولف، تآمرا للإضرار به وبفترة رئاسته.
واعتبر ترامب أن هذه المعلومات تقوّض آمال ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي"، معلنًا عزمه مقاضاة بعض الأطراف.
وكشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين، على مدى سنوات عدة على الأقل، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك" بعد الاطلاع على الوثائق.
شاركنا رأيك... هل تم الكشف عن هذه الوثائق لأسباب سياسية أم إجراء قضائي أو مجرد صدفة؟