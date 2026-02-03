https://sarabic.ae/20260203/حاكم-إقليم-صوماليلاند-نتوقع-إبرام-اتفاقية-تجارية-مع-إسرائيل-1109959179.html

حاكم إقليم صوماليلاند: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل

حاكم إقليم صوماليلاند: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل

توقع حاكم إقليم صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، اليوم الثلاثاء، التوصل قريبا إلى اتفاقية تجارية مع إسرائيل، الدولة الوحيدة التي اعترفت بالإقليم "كدولة... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن عبد الله، أنه "لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاقية اقتصادية ثنائية مع إسرائيل، لكن صوماليلاند تتوقع توقيع اتفاقية شراكة في المرحلة المقبلة".أكد حاكم إقليم "صوماليلاند"، أنه "في الوقت الراهن، لا توجد أي تجارة مع إسرائيل أو استثمارات منها. لكننا نأمل بنسبة 100 في المئة في استثماراتهم وتجارتهم، ونأمل أن نتواصل مع رجال الأعمال والحكومة الإسرائيلية قريبا".وتابع عبد الرحمن محمد عبد الله: "صوماليلاند غنية جدا بالموارد، ومنها المعادن والنفط والغاز والموارد البحرية والزراعة والطاقة، وغيرها من القطاعات... لدينا اللحوم والأسماك والمعادن، وإسرائيل بحاجة إليها. لذا، يمكن أن تبدأ التجارة من هذه القطاعات الرئيسية. لا حدود لطموحاتنا".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

