سوريا تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى الأردن تشمل مسيرة وقذائف هاون

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن، وذلك خلال... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T15:36+0000

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إدارة مكافحة المخدرات نفّذت سلسلة عمليات نوعية ومحكمة استهدفت شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات، وأسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط مواد وأدوات متقدمة تُستخدم في عمليات التهريب.وأوضح البيان أن المضبوطات شملت نحو مليونين و50 ألف حبة كبتاغون، و605 كفوف من مادة الحشيش بوزن يُقدّر بنحو 151 كيلوغراما، إضافة إلى 10 أسطوانات غاز هيليوم، و75 بالونا هوائيا، و30 قذيفة هاون بلاستيكية، ومدفع مخصص لإطلاق هذه القذائف المعبّأة بالمخدرات، إلى جانب طائرة مسيّرة وأجهزة اتصال، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشارت الوزارة إلى مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تنفيذ العمليات الأمنية بحزم ويقظة عالية لملاحقة شبكات المخدرات بجميع أشكالها، حماية للمجتمع والشباب، وتعزيزا للأمن والاستقرار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود المشتركة بين البلدين.ولفتا في بيان مشترك إلى أن التنسيق المشترك أسفر عن إحباط 7 محاولات تهريب، وضبط نحو مليون حبة مخدرة كانت معدة للترويج غير المشروع في دول المنطقة".

