الكويت تدخل سباق استضافة كأس آسيا 2035
الكويت تدخل سباق استضافة كأس آسيا 2035
دخلت الكويت سباق الترشح لاستضافة كأس آسيا 2035، منافسةً أستراليا وكوريا الجنوبية، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الدول... 04.02.2026
وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هوية الدول المضيفة للبطولتين من المنتظر أن تُعتمد خلال اجتماع جمعية عمومية واحدة، وذلك بناءً على مقترح قدمه رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيباشر التواصل مع الاتحادات الأعضاء المشاركة في عملية الترشح، من أجل تنسيق تقديم الوثائق المطلوبة. وبحسب الاتحاد، توجد ثلاثة عروض أخرى للتنافس على استضافة كأس آسيا 2031، مقدمة من الهند، وإندونيسيا، إضافة إلى عرض مشترك من قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان. يُذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف منافسات كأس آسيا 2027، على أن تُقام قرعة البطولة في شهر أبريل المقبل.
دخلت الكويت سباق الترشح لاستضافة كأس آسيا 2035، منافسةً أستراليا وكوريا الجنوبية، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث أبدت رسميًا رغبتها في استضافة البطولة، إلى جانب تقدمها بعروض لاستضافة نسخة عام 2031.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هوية الدول المضيفة للبطولتين من المنتظر أن تُعتمد خلال اجتماع جمعية عمومية واحدة، وذلك بناءً على مقترح قدمه رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
27 نوفمبر 2025, 15:22 GMT

وأشار الاتحاد إلى أن اليابان أعربت بدورها عن رغبتها في استضافة نسخة عام 2035 بشكل منفرد.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيباشر التواصل مع الاتحادات الأعضاء المشاركة في عملية الترشح، من أجل تنسيق تقديم الوثائق المطلوبة.
الكادر الفني للمنتخب السوري في كأس آسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار
14 أكتوبر 2025, 15:51 GMT
وبحسب الاتحاد، توجد ثلاثة عروض أخرى للتنافس على استضافة كأس آسيا 2031، مقدمة من الهند، وإندونيسيا، إضافة إلى عرض مشترك من قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف منافسات كأس آسيا 2027، على أن تُقام قرعة البطولة في شهر أبريل المقبل.
