"لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن فريق النصر في دوري جوي للنخبة
يواجه نادي النصر أزمة جديدة، لكن هذه المرة على مستوى فريق تحت 21 عامًا، المشارك في بطولة دوري جوّي للنخبة. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
وكشف السبيعي أن المهاجم النيجيري ديفيد إيفياتو أوجيجيفور يواجه مشكلة غير معتادة تتعلق بقدراته على اللعب، حيث كتب حرفيا:"النيجيري واجهته مشكلة؛ ما يعرف يلعب إلا حافيًا".وأشارت إلى أن الثنائي يضم ديفيد إيفياتو أوجيجيفور"مهاجم"، وإبيزمور جاراندو "محور"، موضحةً أن المدير الفني لفريق النصر تحت 21 عاما، مارسيلو سالازار، رفع تقريرا فنيا مفصلًا إلى الإدارة الرياضية، يتضمن تقييمًا شاملا لمستوى اللاعبين عقب خضوعهما للاختبارات الميدانية.
يواجه نادي النصر أزمة جديدة، لكن هذه المرة على مستوى فريق تحت 21 عامًا، المشارك في بطولة دوري جوّي للنخبة.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه النصر من عدة أزمات متلاحقة على مختلف الأصعدة، أبرزها حالة الغضب التي يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية ضعف تحركات النادي في فترة الانتقالات الشتوية، مقارنة بالمنافسين، وفي مقدمتهم الهلال الذي أعلن تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وفي سياق متصل، فجر المدير السابق للإدارة القانونية بنادي النصر، سعد السبيعي، مفاجأة مدوية تتعلق بإحدى صفقات "العالمي" الشتوية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، بحسب موقع"جول" الرياضي.
وكشف السبيعي أن المهاجم النيجيري ديفيد إيفياتو أوجيجيفور يواجه مشكلة غير معتادة تتعلق بقدراته على اللعب، حيث كتب حرفيا:
"النيجيري واجهته مشكلة؛ ما يعرف يلعب إلا حافيًا".
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما كانت قد نشرته وسائل إعلام في وقت سابق، حول إخضاع نادي النصر لاختبارات فنية لثنائي نيجيري من مواليد 2007، تمهيدًا لانضمامهما إلى فريق تحت 21 عامًا المشارك في دوري جوّي للنخبة.
وأشارت إلى أن الثنائي يضم ديفيد إيفياتو أوجيجيفور"مهاجم"، وإبيزمور جاراندو "محور"، موضحةً أن المدير الفني لفريق النصر
تحت 21 عاما، مارسيلو سالازار، رفع تقريرا فنيا مفصلًا إلى الإدارة الرياضية، يتضمن تقييمًا شاملا لمستوى اللاعبين عقب خضوعهما للاختبارات الميدانية.