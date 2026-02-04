"لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن فريق النصر في دوري جوي للنخبة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
"لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن فريق النصر في دوري جوي للنخبة
"لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن فريق النصر في دوري جوي للنخبة
"لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن فريق النصر في دوري جوي للنخبة

يواجه نادي النصر أزمة جديدة، لكن هذه المرة على مستوى فريق تحت 21 عامًا، المشارك في بطولة دوري جوّي للنخبة.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه النصر من عدة أزمات متلاحقة على مختلف الأصعدة، أبرزها حالة الغضب التي يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية ضعف تحركات النادي في فترة الانتقالات الشتوية، مقارنة بالمنافسين، وفي مقدمتهم الهلال الذي أعلن تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وفي سياق متصل، فجر المدير السابق للإدارة القانونية بنادي النصر، سعد السبيعي، مفاجأة مدوية تتعلق بإحدى صفقات "العالمي" الشتوية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، بحسب موقع"جول" الرياضي.
وكشف السبيعي أن المهاجم النيجيري ديفيد إيفياتو أوجيجيفور يواجه مشكلة غير معتادة تتعلق بقدراته على اللعب، حيث كتب حرفيا:
"النيجيري واجهته مشكلة؛ ما يعرف يلعب إلا حافيًا".
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما كانت قد نشرته وسائل إعلام في وقت سابق، حول إخضاع نادي النصر لاختبارات فنية لثنائي نيجيري من مواليد 2007، تمهيدًا لانضمامهما إلى فريق تحت 21 عامًا المشارك في دوري جوّي للنخبة.
وأشارت إلى أن الثنائي يضم ديفيد إيفياتو أوجيجيفور"مهاجم"، وإبيزمور جاراندو "محور"، موضحةً أن المدير الفني لفريق النصر تحت 21 عاما، مارسيلو سالازار، رفع تقريرا فنيا مفصلًا إلى الإدارة الرياضية، يتضمن تقييمًا شاملا لمستوى اللاعبين عقب خضوعهما للاختبارات الميدانية.
