هل تحتضن الملاعب السعودية اللحظة الأهم في مسيرة الـ"دون"؟

فالرقم 1000 لا يُعد مجرد إنجاز عددي، بل محطة مفصلية يسعى النجم البرتغالي إلى بلوغها قبل إسدال الستار على مسيرته الحافلة، ومع المعطيات الراهنة تبدو الملاعب السعودية الأقرب لاحتضان هذه اللحظة الفارقة، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز. تحدي الزمن.. لماذا الدوري السعودي الوجهة الأرجح؟ يوفّر الدوري السعودي للمحترفين ظروفًا مواتية لرونالدو، من الجوانب الفنية واللوجستية، في ظل تصاعد مستوى المنافسة وتعدد البطولات المحلية والقارية، ما يضمن عددًا كبيرًا من المباريات وفرصًا متكررة للتسجيل. كما يمنحه الحضور الجماهيري والدعم المعنوي في الملاعب السعودية، حافزًا إضافيًا للمشاركة بانتظام، وهو ما يعزز فرصه الرقمية في سباقه نحو الرقم التاريخي. معضلة المونديال.. حسابات الواقع أمام الحلم ورغم الزخم الذي يرافق مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال، تفرض الحسابات الرقمية نفسها على المشهد، فالفارق المتبقي نحو الهدف رقم 1000 يتطلب حصيلة تهديفية يصعب تحقيقها في بطولة قصيرة مثل كأس العالم، حتى في حال بلوغ المنتخب الأدوار النهائية وتسجيل اللاعب في كل مباراة. ليلة النصر.. حين يقترب الرقم المستحيل تشير المؤشرات إلى أن هذه اللحظة قد تُكتب على الأرض السعودية، وأمام جماهير نادي النصر، التي شكّلت مصدر طاقة متجددة لرونالدو في مراحل متقدمة من مسيرته. كما ستتحول المباراة التي تشهد هذا الحدث إلى مناسبة عالمية، تعكس حضور السعودية كمسرح تُصاغ فيه لحظات كروية مفصلية ونهايات استثنائية لمسيرات أسطورية.

