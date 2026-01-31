هل تحتضن الملاعب السعودية اللحظة الأهم في مسيرة الـ"دون"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/هل-تحتضن-الملاعب-السعودية-اللحظة-الأهم-في-مسيرة-الـدون؟-1109840882.html
هل تحتضن الملاعب السعودية اللحظة الأهم في مسيرة الـ"دون"؟
هل تحتضن الملاعب السعودية اللحظة الأهم في مسيرة الـ"دون"؟
سبوتنيك عربي
منذ وصول نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، "الملقب بالـ"دون"، إلى الرياض، تجاوز حضوره إطار الصفقة الكروية أو تجربة احترافية جديدة، ليتحوّل إلى مسار... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T11:56+0000
2026-01-31T11:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
البرتغال
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fecf147dccbed4326e8baddb4806227d.jpg
فالرقم 1000 لا يُعد مجرد إنجاز عددي، بل محطة مفصلية يسعى النجم البرتغالي إلى بلوغها قبل إسدال الستار على مسيرته الحافلة، ومع المعطيات الراهنة تبدو الملاعب السعودية الأقرب لاحتضان هذه اللحظة الفارقة، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز. تحدي الزمن.. لماذا الدوري السعودي الوجهة الأرجح؟ يوفّر الدوري السعودي للمحترفين ظروفًا مواتية لرونالدو، من الجوانب الفنية واللوجستية، في ظل تصاعد مستوى المنافسة وتعدد البطولات المحلية والقارية، ما يضمن عددًا كبيرًا من المباريات وفرصًا متكررة للتسجيل. كما يمنحه الحضور الجماهيري والدعم المعنوي في الملاعب السعودية، حافزًا إضافيًا للمشاركة بانتظام، وهو ما يعزز فرصه الرقمية في سباقه نحو الرقم التاريخي. معضلة المونديال.. حسابات الواقع أمام الحلم ورغم الزخم الذي يرافق مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال، تفرض الحسابات الرقمية نفسها على المشهد، فالفارق المتبقي نحو الهدف رقم 1000 يتطلب حصيلة تهديفية يصعب تحقيقها في بطولة قصيرة مثل كأس العالم، حتى في حال بلوغ المنتخب الأدوار النهائية وتسجيل اللاعب في كل مباراة. ليلة النصر.. حين يقترب الرقم المستحيل تشير المؤشرات إلى أن هذه اللحظة قد تُكتب على الأرض السعودية، وأمام جماهير نادي النصر، التي شكّلت مصدر طاقة متجددة لرونالدو في مراحل متقدمة من مسيرته. كما ستتحول المباراة التي تشهد هذا الحدث إلى مناسبة عالمية، تعكس حضور السعودية كمسرح تُصاغ فيه لحظات كروية مفصلية ونهايات استثنائية لمسيرات أسطورية.
https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html
https://sarabic.ae/20251228/رونالدو-يحصد-جائزة-خاصة-في-غلوب-سوكر-1108674357.html
السعودية
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_239ba18b1aa013f787a3914e15a4096c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, البرتغال, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, البرتغال, رياضة

هل تحتضن الملاعب السعودية اللحظة الأهم في مسيرة الـ"دون"؟

11:56 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Radovan Stoklasa
تابعنا عبر
منذ وصول نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، "الملقب بالـ"دون"، إلى الرياض، تجاوز حضوره إطار الصفقة الكروية أو تجربة احترافية جديدة، ليتحوّل إلى مسار تاريخي يلاحق من خلاله الرقم الأكثر صعوبة في تاريخ كرة القدم.
فالرقم 1000 لا يُعد مجرد إنجاز عددي، بل محطة مفصلية يسعى النجم البرتغالي إلى بلوغها قبل إسدال الستار على مسيرته الحافلة، ومع المعطيات الراهنة تبدو الملاعب السعودية الأقرب لاحتضان هذه اللحظة الفارقة، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
مجتمع
بعد هدفه في "ضمك" السعودي.. رونالدو يسجل رقما تاريخيا جديدا
23 يناير, 11:54 GMT
تحدي الزمن.. لماذا الدوري السعودي الوجهة الأرجح؟
يوفّر الدوري السعودي للمحترفين ظروفًا مواتية لرونالدو، من الجوانب الفنية واللوجستية، في ظل تصاعد مستوى المنافسة وتعدد البطولات المحلية والقارية، ما يضمن عددًا كبيرًا من المباريات وفرصًا متكررة للتسجيل.
وتعكس استمرارية رونالدو مع نادي النصر، في ظل منظومة هجومية تضم أسماء بارزة، قدرة متواصلة على الاقتراب من حاجز الألف هدف مع مرور المباريات.
كما يمنحه الحضور الجماهيري والدعم المعنوي في الملاعب السعودية، حافزًا إضافيًا للمشاركة بانتظام، وهو ما يعزز فرصه الرقمية في سباقه نحو الرقم التاريخي.
معضلة المونديال.. حسابات الواقع أمام الحلم
ورغم الزخم الذي يرافق مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال، تفرض الحسابات الرقمية نفسها على المشهد، فالفارق المتبقي نحو الهدف رقم 1000 يتطلب حصيلة تهديفية يصعب تحقيقها في بطولة قصيرة مثل كأس العالم، حتى في حال بلوغ المنتخب الأدوار النهائية وتسجيل اللاعب في كل مباراة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
20 نوفمبر 2025, 13:15 GMT
كما أن طبيعة المونديال، بما تشهده من انضباط دفاعي عالٍ، تحدّ من فرص تحقيق قفزات تهديفية كبيرة خلال فترة زمنية محدودة، ما يجعل تحقيق هذا الهدف عبر البطولة العالمية أمرًا غير مرجح وفق المعطيات الحالية.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مجتمع
رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
28 ديسمبر 2025, 19:47 GMT
ليلة النصر.. حين يقترب الرقم المستحيل
تشير المؤشرات إلى أن هذه اللحظة قد تُكتب على الأرض السعودية، وأمام جماهير نادي النصر، التي شكّلت مصدر طاقة متجددة لرونالدو في مراحل متقدمة من مسيرته.

وسيحمل تسجيل الهدف رقم 1000 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، دلالات رمزية لافتة، توثّق أن الرقم التهديفي الأبرز في تاريخ اللعبة تحقق بقميص "العالمي".

كما ستتحول المباراة التي تشهد هذا الحدث إلى مناسبة عالمية، تعكس حضور السعودية كمسرح تُصاغ فيه لحظات كروية مفصلية ونهايات استثنائية لمسيرات أسطورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала