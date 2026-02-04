https://sarabic.ae/20260204/مسؤولة-كردية-اتفاق-قسد-ودمشق-منع-حربا-أهلية-1109989061.html
مسؤولة كردية: اتفاق "قسد" ودمشق منع حربا أهلية
مسؤولة كردية: اتفاق "قسد" ودمشق منع حربا أهلية
سبوتنيك عربي
صرّحت فوزة يوسف، القيادية في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن الاتفاق الذي حصل بين "قسد" ودمشق منع حدوث حرب أهلية. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T15:13+0000
2026-02-04T15:13+0000
2026-02-04T15:13+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
دمشق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109378361_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_457274598f527c04e9d4ae7d962d156f.jpg
وأضافت أن "الاتفاق الأخير (بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية)، ليس مثاليا، لكنه نجح في وقف التصعيد العسكري بين الطرفين، بعد اشتباكات استمرت نحو 3 أسابيع انطلقت من محافظة حلب".وأكدت خلال لقاء صحفي مع إحدى وسائل الإعلام أن "وقف إطلاق النار يعد خطوةً مهمة في إطار هذا الاتفاق، إلى جانب الحفاظ على الخصوصية الأمنية والإدارية للمناطق الكردية، مشيرة إلى أن هذه النقاط تعد من الجوانب الإيجابية للاتفاق".وأشارت إلى أن "الضامن الأساسي لتنفيذ هذا الاتفاق هو إرادة الطرفين في تحقيق ذلك، ورأت أن المقاربة بمسؤولية أمرٌ مهم سواءً من قبل الأكراد أو من قبل دمشق".وأشارت إلى أن "الضامن الحقيقي لتنفيذ هذا الاتفاق هو إرادة الطرفين في الالتزام به"، مؤكدة أن "التعامل بمسؤولية من الجانبين الكردي والدمشقي أمر بالغ الأهمية".وأكدت أنه تم طرح اسم محافظ الحسكة ونائب وزارة الدفاع من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الأمر لم يحدث في المحافظات الأخرى، وأضافت أن قوات الأسايش والألوية الأربعة العسكرية ستحافظ على بقائها من أجل حماية المنطقة داخليا وخارجيا.ولفتت إلى أنه "سيتم الحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية ودمجها تدريجيا مع الوزارات السورية، ويظهر هذا الوضع الإداري في المناطق الكردية بأنه "إدارة محلية" ذات صلاحيات واسعة".وكانت لأعلنت قوات الأمن السورية دخولها إلى القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا، تنفيذا لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاقها إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.
https://sarabic.ae/20260131/على-أربع-مراحل-دمشق-تكشف-آليات-تنفيذ-الاتفاق-الجديد-مع-قسد-1109834060.html
https://sarabic.ae/20260203/قوات-الأمن-السورية-تدخل-مدينة-القامشلي-تنفيذا-لاتفاق-دمشق-وقسد-1109955654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109378361_115:0:883:576_1920x0_80_0_0_28066fce6b73c4547a3e1d4175dca6d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, قسد, دمشق
أخبار سوريا اليوم, قسد, دمشق
مسؤولة كردية: اتفاق "قسد" ودمشق منع حربا أهلية
صرّحت فوزة يوسف، القيادية في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن الاتفاق الذي حصل بين "قسد" ودمشق منع حدوث حرب أهلية.
وأضافت أن "الاتفاق الأخير (بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية)، ليس مثاليا، لكنه نجح في وقف التصعيد العسكري بين الطرفين، بعد اشتباكات استمرت نحو 3 أسابيع انطلقت من محافظة حلب".
وقالت: "بالطبع، لا يمكننا اعتبار الاتفاق الأخير مثاليا أو أنه يجسد تطلعاتنا بالكامل، لكن الأهم فيه أنه حال دون اندلاع حرب أهلية كانت ستترتب عليها مخاطر جسيمة، خاصة في ظل استمرار خطاب الكراهية والحملة الإعلامية المتبادلة التي سبقت التوصل إليه، والتي دعت إلى صراع طائفي بين العرب والأكراد".
وأكدت خلال لقاء صحفي مع إحدى وسائل الإعلام أن "وقف إطلاق النار يعد خطوةً مهمة في إطار هذا الاتفاق، إلى جانب الحفاظ على الخصوصية الأمنية والإدارية للمناطق الكردية، مشيرة إلى أن هذه النقاط تعد من الجوانب الإيجابية للاتفاق".
وأشارت إلى أن "الضامن الأساسي لتنفيذ هذا الاتفاق هو إرادة الطرفين في تحقيق ذلك، ورأت أن المقاربة بمسؤولية أمرٌ مهم سواءً من قبل الأكراد أو من قبل دمشق".
وأشارت إلى أن "الضامن الحقيقي لتنفيذ هذا الاتفاق هو إرادة الطرفين في الالتزام به"، مؤكدة أن "التعامل بمسؤولية من الجانبين الكردي والدمشقي أمر بالغ الأهمية".
وكشفت أن "ثمة دول راعية للاتفاق، كالولايات المتحدة وفرنسا قد أعربتا عن استعدادهما للتعاون بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن شكل الإدارة بعد الاتفاق سيكون مشابها كما في باقي المحافظات الأخرى مع اختلاف بالتفاصيل".
وأكدت أنه تم طرح اسم محافظ الحسكة ونائب وزارة الدفاع من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الأمر لم يحدث في المحافظات الأخرى، وأضافت أن قوات الأسايش والألوية الأربعة العسكرية ستحافظ على بقائها من أجل حماية المنطقة داخليا وخارجيا.
ولفتت إلى أنه "سيتم الحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية ودمجها تدريجيا مع الوزارات السورية، ويظهر هذا الوضع الإداري في المناطق الكردية بأنه "إدارة محلية" ذات صلاحيات واسعة".
وأشارت إلى أن "لجانا مشتركة تم تشكيلها من قِبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية ستتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاق"، موضحة أن "هناك اتصالات يومية مع الجهات المعنية في دمشق لمناقشة التفاصيل ومعالجة أية عقبات قد تواجه عمل هذه اللجان".
وكانت لأعلنت قوات الأمن السورية دخولها إلى القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا، تنفيذا لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
يأتي ذلك غداة بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب، وفي ريف مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال محافظة حلب والتي تحظى بأهمية رمزية لدى "قسد".
لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية
انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاقها إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.