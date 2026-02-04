https://sarabic.ae/20260204/مسؤولة-كردية-اتفاق-قسد-ودمشق-منع-حربا-أهلية-1109989061.html

مسؤولة كردية: اتفاق "قسد" ودمشق منع حربا أهلية

صرّحت فوزة يوسف، القيادية في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن الاتفاق الذي حصل بين "قسد" ودمشق منع حدوث حرب أهلية. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

قسد

دمشق

وأضافت أن "الاتفاق الأخير (بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية)، ليس مثاليا، لكنه نجح في وقف التصعيد العسكري بين الطرفين، بعد اشتباكات استمرت نحو 3 أسابيع انطلقت من محافظة حلب".وأكدت خلال لقاء صحفي مع إحدى وسائل الإعلام أن "وقف إطلاق النار يعد خطوةً مهمة في إطار هذا الاتفاق، إلى جانب الحفاظ على الخصوصية الأمنية والإدارية للمناطق الكردية، مشيرة إلى أن هذه النقاط تعد من الجوانب الإيجابية للاتفاق".وأشارت إلى أن "الضامن الأساسي لتنفيذ هذا الاتفاق هو إرادة الطرفين في تحقيق ذلك، ورأت أن المقاربة بمسؤولية أمرٌ مهم سواءً من قبل الأكراد أو من قبل دمشق".وأشارت إلى أن "الضامن الحقيقي لتنفيذ هذا الاتفاق هو إرادة الطرفين في الالتزام به"، مؤكدة أن "التعامل بمسؤولية من الجانبين الكردي والدمشقي أمر بالغ الأهمية".وأكدت أنه تم طرح اسم محافظ الحسكة ونائب وزارة الدفاع من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الأمر لم يحدث في المحافظات الأخرى، وأضافت أن قوات الأسايش والألوية الأربعة العسكرية ستحافظ على بقائها من أجل حماية المنطقة داخليا وخارجيا.ولفتت إلى أنه "سيتم الحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية ودمجها تدريجيا مع الوزارات السورية، ويظهر هذا الوضع الإداري في المناطق الكردية بأنه "إدارة محلية" ذات صلاحيات واسعة".وكانت لأعلنت قوات الأمن السورية دخولها إلى القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا، تنفيذا لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاقها إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.

