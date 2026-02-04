https://sarabic.ae/20260204/واشنطن-تكشف-عن-خطة-لضبط-أسعار-المعادن-الحيوية-عالميا-1109990540.html
واشنطن تكشف عن خطة لضبط أسعار المعادن الحيوية عالميا
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن نية بلاده وضع آلية عالمية لتعزيز الوصول إلى المعادن الحيوية، مشيرا إلى أن واشنطن ستنشئ نظاما جديدا يحدد حدا أدنى... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف فانس خلال اجتماع ضم أكثر من 50 دولة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقترح إنشاء كتلة تجارية للمعادن الحيوية، وأن العديد من الدول قد انضمت بالفعل إلى هذه الخطة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقال إن الخطة تتضمن إنشاء منطقة تجارة تفضيلية بأسعار منظمة، مشيرا إلى أن "إدارة ترامب تقترح آلية لإعادة السوق العالمية للمعادن ذات الأهمية الحيوية إلى وضع أكثر تنافسية".ولفت إلى أن ذلك يسهم في وضع أسعار استرشادية للمعادن الحيوية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بما يعكس القيمة الحقيقية للسوق.وتمثل المعادن الحيوية النادرة أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود بنية تحتية داخل البلاد يمكنها تلبية احتياجات الأسلحة المتطورة من هذا المعادن، التي تهيمن الصين على مصادر إنتاجها في الوقت الحالي.
