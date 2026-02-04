واشنطن تكشف عن خطة لضبط أسعار المعادن الحيوية عالميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/واشنطن-تكشف-عن-خطة-لضبط-أسعار-المعادن-الحيوية-عالميا-1109990540.html
واشنطن تكشف عن خطة لضبط أسعار المعادن الحيوية عالميا
واشنطن تكشف عن خطة لضبط أسعار المعادن الحيوية عالميا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن نية بلاده وضع آلية عالمية لتعزيز الوصول إلى المعادن الحيوية، مشيرا إلى أن واشنطن ستنشئ نظاما جديدا يحدد حدا أدنى... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T15:23+0000
2026-02-04T15:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وأضاف فانس خلال اجتماع ضم أكثر من 50 دولة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقترح إنشاء كتلة تجارية للمعادن الحيوية، وأن العديد من الدول قد انضمت بالفعل إلى هذه الخطة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقال إن الخطة تتضمن إنشاء منطقة تجارة تفضيلية بأسعار منظمة، مشيرا إلى أن "إدارة ترامب تقترح آلية لإعادة السوق العالمية للمعادن ذات الأهمية الحيوية إلى وضع أكثر تنافسية".ولفت إلى أن ذلك يسهم في وضع أسعار استرشادية للمعادن الحيوية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بما يعكس القيمة الحقيقية للسوق.وتمثل المعادن الحيوية النادرة أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود بنية تحتية داخل البلاد يمكنها تلبية احتياجات الأسلحة المتطورة من هذا المعادن، التي تهيمن الصين على مصادر إنتاجها في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20251028/أمريكا-واليابان-توقعان-اتفاقية-لـتأمين-إمدادات-المعادن-النادرة-1106464364.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e477d902177f987e1f596ebe41712a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تكشف عن خطة لضبط أسعار المعادن الحيوية عالميا

15:23 GMT 04.02.2026
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن نية بلاده وضع آلية عالمية لتعزيز الوصول إلى المعادن الحيوية، مشيرا إلى أن واشنطن ستنشئ نظاما جديدا يحدد حدا أدنى لأسعار هذه السلع عالميا.
وأضاف فانس خلال اجتماع ضم أكثر من 50 دولة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقترح إنشاء كتلة تجارية للمعادن الحيوية، وأن العديد من الدول قد انضمت بالفعل إلى هذه الخطة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
الرئبس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
أمريكا واليابان توقعان اتفاقية حول "تأمين إمدادات" المعادن النادرة
28 أكتوبر 2025, 06:45 GMT
وقال إن الخطة تتضمن إنشاء منطقة تجارة تفضيلية بأسعار منظمة، مشيرا إلى أن "إدارة ترامب تقترح آلية لإعادة السوق العالمية للمعادن ذات الأهمية الحيوية إلى وضع أكثر تنافسية".
ولفت إلى أن ذلك يسهم في وضع أسعار استرشادية للمعادن الحيوية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بما يعكس القيمة الحقيقية للسوق.
وتمثل المعادن الحيوية النادرة أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود بنية تحتية داخل البلاد يمكنها تلبية احتياجات الأسلحة المتطورة من هذا المعادن، التي تهيمن الصين على مصادر إنتاجها في الوقت الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала