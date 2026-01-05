https://sarabic.ae/20260105/ترامب-الولايات-المتحدة-ستستعيد-أموالها-المستثمرة-في-أوكرانيا-عبر-اتفاق-المعادن-1108918008.html
ترامب: الولايات المتحدة ستستعيد أموالها المستثمرة في أوكرانيا عبر اتفاق المعادن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
ترامب: الولايات المتحدة ستستعيد أموالها المستثمرة في أوكرانيا عبر اتفاق المعادن
04:20 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 04:39 GMT 05.01.2026)
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال التي استثمرتها في أوكرانيا، وذلك من خلال اتفاق المعادن مع كييف.
وقال ترامب للصحفيين: لقد استعدت جزءًا كبيرًا من الأموال التي أُنفقت على أوكرانيا، لأننا أبرمنا اتفاقًا بشأن المعادن النادرة، وسنستعيد الكثير من تلك الأموال، ربما كلّها، وربما أكثر من كامل المبلغ.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في أوائل مايو/ أيار 2025، أن السلطات في واشنطن وكييف
، وقّعتا اتفاقية بشأن المعادن النادرة لأوكرانيا، في 30 أبريل/ نيسان من نفس العام، ووفقًا لما أفادت به النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فإن "الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن المعادن، تنص على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تبقى ملكًا وتحت سيطرة السلطات في كييف".
وأوضحت سفيريدينكو أن "الولايات المتحدة ستتمكن من تقديم مساهمات في صندوق الاستثمار، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف، على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي، في إطار الاتفاقية الموقعة بشأن المعادن، ويجب أن يُصدّق البرلمان الأوكراني على هذه الوثيقة".
وصرح النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في الثاني من مايو 2025، بأن البرلمان (الرادا) يعتزم إجراء تصويت على التصديق على اتفاقية المعادن النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، في الثامن من مايو".
وفي الأول من مايو 2025، أوضح جيليزنياك أن "الاتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بشأن المعادن النادرة غير محددة، المدة وستكون لها الأسبقية على القوانين الأوكرانية".
ووفقًا له، فإن أوكرانيا ملزمة بموجب الاتفاقية، بتحويل نصف عائدات التراخيص الجديدة للموارد الطبيعية
إلى صندوق الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الولايات المتحدة على حقوق أولوية في شراء المنتجات المستخرجة في أوكرانيا، وتلتزم سلطات كييف بضمان عدم حصول دول أو شركات ثالثة على شروط أكثر ملاءمة بكثير من تلك التي يحصل عليها الصندوق.