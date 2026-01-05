ترامب: الولايات المتحدة ستستعيد أموالها المستثمرة في أوكرانيا عبر اتفاق المعادن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/ترامب-الولايات-المتحدة-ستستعيد-أموالها-المستثمرة-في-أوكرانيا-عبر-اتفاق-المعادن-1108918008.html
ترامب: الولايات المتحدة ستستعيد أموالها المستثمرة في أوكرانيا عبر اتفاق المعادن
ترامب: الولايات المتحدة ستستعيد أموالها المستثمرة في أوكرانيا عبر اتفاق المعادن
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال التي استثمرتها في أوكرانيا، وذلك من خلال اتفاق المعادن مع... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T04:20+0000
2026-01-05T04:39+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
المعادن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
وقال ترامب للصحفيين: لقد استعدت جزءًا كبيرًا من الأموال التي أُنفقت على أوكرانيا، لأننا أبرمنا اتفاقًا بشأن المعادن النادرة، وسنستعيد الكثير من تلك الأموال، ربما كلّها، وربما أكثر من كامل المبلغ.كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في أوائل مايو/ أيار 2025، أن السلطات في واشنطن وكييف، وقّعتا اتفاقية بشأن المعادن النادرة لأوكرانيا، في 30 أبريل/ نيسان من نفس العام، ووفقًا لما أفادت به النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فإن "الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن المعادن، تنص على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تبقى ملكًا وتحت سيطرة السلطات في كييف".وأوضحت سفيريدينكو أن "الولايات المتحدة ستتمكن من تقديم مساهمات في صندوق الاستثمار، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف، على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي، في إطار الاتفاقية الموقعة بشأن المعادن، ويجب أن يُصدّق البرلمان الأوكراني على هذه الوثيقة".وصرح النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في الثاني من مايو 2025، بأن البرلمان (الرادا) يعتزم إجراء تصويت على التصديق على اتفاقية المعادن النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، في الثامن من مايو".وفي الأول من مايو 2025، أوضح جيليزنياك أن "الاتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بشأن المعادن النادرة غير محددة، المدة وستكون لها الأسبقية على القوانين الأوكرانية".ووفقًا له، فإن أوكرانيا ملزمة بموجب الاتفاقية، بتحويل نصف عائدات التراخيص الجديدة للموارد الطبيعية إلى صندوق الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الولايات المتحدة على حقوق أولوية في شراء المنتجات المستخرجة في أوكرانيا، وتلتزم سلطات كييف بضمان عدم حصول دول أو شركات ثالثة على شروط أكثر ملاءمة بكثير من تلك التي يحصل عليها الصندوق.
https://sarabic.ae/20250508/ترامب-واشنطن-أبرمت-اتفاقية-المعادن-النادرة-مع-أوكرانيا-وتمت-المصادقة-عليها-1100321422.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_157:0:1418:946_1920x0_80_0_0_a0ab6f5f332600ebaaca952d3cd0b2c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, المعادن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, المعادن

ترامب: الولايات المتحدة ستستعيد أموالها المستثمرة في أوكرانيا عبر اتفاق المعادن

04:20 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 04:39 GMT 05.01.2026)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال التي استثمرتها في أوكرانيا، وذلك من خلال اتفاق المعادن مع كييف.
وقال ترامب للصحفيين: لقد استعدت جزءًا كبيرًا من الأموال التي أُنفقت على أوكرانيا، لأننا أبرمنا اتفاقًا بشأن المعادن النادرة، وسنستعيد الكثير من تلك الأموال، ربما كلّها، وربما أكثر من كامل المبلغ.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في أوائل مايو/ أيار 2025، أن السلطات في واشنطن وكييف، وقّعتا اتفاقية بشأن المعادن النادرة لأوكرانيا، في 30 أبريل/ نيسان من نفس العام، ووفقًا لما أفادت به النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فإن "الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن المعادن، تنص على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تبقى ملكًا وتحت سيطرة السلطات في كييف".
وأوضحت سفيريدينكو أن "الولايات المتحدة ستتمكن من تقديم مساهمات في صندوق الاستثمار، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف، على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي، في إطار الاتفاقية الموقعة بشأن المعادن، ويجب أن يُصدّق البرلمان الأوكراني على هذه الوثيقة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
ترامب: واشنطن أبرمت اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا وتمت المصادقة عليها
8 مايو 2025, 17:08 GMT
وصرح النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في الثاني من مايو 2025، بأن البرلمان (الرادا) يعتزم إجراء تصويت على التصديق على اتفاقية المعادن النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، في الثامن من مايو".
وفي الأول من مايو 2025، أوضح جيليزنياك أن "الاتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بشأن المعادن النادرة غير محددة، المدة وستكون لها الأسبقية على القوانين الأوكرانية".
ووفقًا له، فإن أوكرانيا ملزمة بموجب الاتفاقية، بتحويل نصف عائدات التراخيص الجديدة للموارد الطبيعية إلى صندوق الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الولايات المتحدة على حقوق أولوية في شراء المنتجات المستخرجة في أوكرانيا، وتلتزم سلطات كييف بضمان عدم حصول دول أو شركات ثالثة على شروط أكثر ملاءمة بكثير من تلك التي يحصل عليها الصندوق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала