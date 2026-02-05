https://sarabic.ae/20260205/أحمد-الشرع-أهل-الشر-حاولوا-طمس-هوية-دمشق-وهدم-منارتها-1110033911.html
أحمد الشرع: أهل الشر حاولوا طمس هوية دمشق وهدم منارتها
أحمد الشرع: أهل الشر حاولوا طمس هوية دمشق وهدم منارتها
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح معرض دمشق الدولي للكتاب، اليوم الخميس، أكد فيها إن من وصفهم بـ "أهل الشر حاولوا طمس هوية دمشق وهدم منارتها"، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السورية.وأوضح الشرع أن "دمشق كانت منارة للعلم ومنهلا للمعرفة، وخيرها أصاب شرق الدنيا وغربها، مضيفا أن العودة القوية لمعرض الكتاب تمثل انطلاقة ثمينة بعد تحرير سوريا بأكملها، وعلامة على تعافي البلاد ثقافيا وفكريا".وأكد الرئيس السوري أن سوريا الموحدة القوية الغنية بأبنائها هي الهدف، مشيرا إلى أن أهل الخير تكون لهم الغلبة جزاء سعيهم، وأن المعرفة لا تشبع طالبها، بل تزيده تعلقا بها.وختم الشرع كلمته بالتأكيد على أن "العلم أمانته العمل، ومن تعلم ولم يعمل كان العلم حجة عليه"، داعيا إلى ترسيخ دور المعرفة في بناء الدولة وتعزيز تماسك المجتمع.
2026
