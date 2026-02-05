https://sarabic.ae/20260205/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يصادر-سفينتين-في-الخليج-1110036651.html
أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط سفينتين يتم استخدامهما في تهريب الوقود، مشيرا إلى أن الحادث وقع بالقرب من إحدى الجزر في مياه الخليج. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T20:53+0000
2026-02-05T20:53+0000
2026-02-05T20:53+0000
ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضبطت أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب على متن السفينتين.ولفتت إلى أنه تم تقديم 15 من أفراد الطاقم الأجانب على متنهما إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبحسب الوكالة، فإن السفينتين كانتا تعملان في تهريب الوقود ضمن شبكة منظمة منذ أشهر، مشيرة إلى أنه كان يجري مراقبتهما منذ بواسطة بحرية الحرس الثوري قبل مصادرتهما.وتشهد منطقة الخليج توترات متزايدة، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وحشد واشنطن لقوات عسكرية بالقرب من المنطقة في بحر العرب وبحر عمان.والثلاثاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في المنطقة.
