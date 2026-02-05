https://sarabic.ae/20260205/إنفانتينو-يحتفل-بعيد-ميلاد-الدون-بتوجيه-رسالة-مؤثرة----1110027829.html
إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة
إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة
سبوتنيك عربي
احتفل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ41، الذي يصادف اليوم 5 فبراير 2026، موجهاً إليه... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T15:54+0000
2026-02-05T15:54+0000
2026-02-05T15:54+0000
البرتغال
أخبار الفيفا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
ونشر إنفانتينو صورة تجمعه بالـ"دون"، مرفقاً إياها بكلمات وصف فيها رونالدو بأنه "فائز بالفطرة، محطم للأرقام القياسية، وأيقونة في الطموح والاحترافية والإصرار الذي لا يتوقف". ويأتي التكريم في وقت يواصل فيه رونالدو، الذي يلعب حالياً مع النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية، بعد مسيرة حافلة شملت أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس، إلى جانب تتويجه بـ5 كرات ذهبية وعشرات الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك لقب هداف التاريخ في كرة القدم. وتفاعل عشاق اللعبة على نطاق واسع مع الرسالة، معتبرين أنها تعكس الاحترام الكبير الذي يحظى به رونالدو داخل أروقة الفيفا، خاصة بعد مساهماته الطويلة في تعزيز شعبية كرة القدم عالمياً.
https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البرتغال, أخبار الفيفا, رياضة
البرتغال, أخبار الفيفا, رياضة
إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة
احتفل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ41، الذي يصادف اليوم 5 فبراير 2026، موجهاً إليه رسالة تكريمية مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.
ونشر إنفانتينو صورة تجمعه بالـ"دون"، مرفقاً إياها بكلمات وصف فيها رونالدو
بأنه "فائز بالفطرة، محطم للأرقام القياسية، وأيقونة في الطموح والاحترافية والإصرار الذي لا يتوقف".
وأضاف رئيس فيفا: "يوم ميلاد سعيد كريستيانو، وشكراً لك على تجاوز الحدود، وإلهام الأجيال لتحلق بأحلامها أكبر"، مشيراً إلى إرث اللاعب الذي يُعتبر أحد أعظم الرياضيين في التاريخ.
20 نوفمبر 2025, 13:15 GMT
ويأتي التكريم في وقت يواصل فيه رونالدو، الذي يلعب حالياً مع النصر السعودي
، تحطيم الأرقام القياسية، بعد مسيرة حافلة شملت أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس، إلى جانب تتويجه بـ5 كرات ذهبية وعشرات الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك لقب هداف التاريخ في كرة القدم
.
وتفاعل عشاق اللعبة على نطاق واسع مع الرسالة، معتبرين أنها تعكس الاحترام الكبير الذي يحظى به رونالدو داخل أروقة الفيفا، خاصة بعد مساهماته الطويلة في تعزيز شعبية كرة القدم عالمياً.