إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/إنفانتينو-يحتفل-بعيد-ميلاد-الدون-بتوجيه-رسالة-مؤثرة----1110027829.html
إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة
إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة
سبوتنيك عربي
احتفل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ41، الذي يصادف اليوم 5 فبراير 2026، موجهاً إليه... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T15:54+0000
2026-02-05T15:54+0000
البرتغال
أخبار الفيفا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
ونشر إنفانتينو صورة تجمعه بالـ"دون"، مرفقاً إياها بكلمات وصف فيها رونالدو بأنه "فائز بالفطرة، محطم للأرقام القياسية، وأيقونة في الطموح والاحترافية والإصرار الذي لا يتوقف". ويأتي التكريم في وقت يواصل فيه رونالدو، الذي يلعب حالياً مع النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية، بعد مسيرة حافلة شملت أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس، إلى جانب تتويجه بـ5 كرات ذهبية وعشرات الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك لقب هداف التاريخ في كرة القدم. وتفاعل عشاق اللعبة على نطاق واسع مع الرسالة، معتبرين أنها تعكس الاحترام الكبير الذي يحظى به رونالدو داخل أروقة الفيفا، خاصة بعد مساهماته الطويلة في تعزيز شعبية كرة القدم عالمياً.
https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البرتغال, أخبار الفيفا, رياضة
البرتغال, أخبار الفيفا, رياضة

إنفانتينو يحتفل بعيد ميلاد "الدون" بتوجيه رسالة مؤثرة

15:54 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
احتفل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ41، الذي يصادف اليوم 5 فبراير 2026، موجهاً إليه رسالة تكريمية مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.
ونشر إنفانتينو صورة تجمعه بالـ"دون"، مرفقاً إياها بكلمات وصف فيها رونالدو بأنه "فائز بالفطرة، محطم للأرقام القياسية، وأيقونة في الطموح والاحترافية والإصرار الذي لا يتوقف".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
مجتمع
بعد هدفه في "ضمك" السعودي.. رونالدو يسجل رقما تاريخيا جديدا
23 يناير, 11:54 GMT
وأضاف رئيس فيفا: "يوم ميلاد سعيد كريستيانو، وشكراً لك على تجاوز الحدود، وإلهام الأجيال لتحلق بأحلامها أكبر"، مشيراً إلى إرث اللاعب الذي يُعتبر أحد أعظم الرياضيين في التاريخ.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
20 نوفمبر 2025, 13:15 GMT
ويأتي التكريم في وقت يواصل فيه رونالدو، الذي يلعب حالياً مع النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية، بعد مسيرة حافلة شملت أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس، إلى جانب تتويجه بـ5 كرات ذهبية وعشرات الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك لقب هداف التاريخ في كرة القدم.
وتفاعل عشاق اللعبة على نطاق واسع مع الرسالة، معتبرين أنها تعكس الاحترام الكبير الذي يحظى به رونالدو داخل أروقة الفيفا، خاصة بعد مساهماته الطويلة في تعزيز شعبية كرة القدم عالمياً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала