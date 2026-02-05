عربي
تعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني
تعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني
تعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل اعلامية ايرانية، اليوم الخميس، بتعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني، بموجب مرسوم رئاسي. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T17:21+0000
2026-02-05T17:21+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg
وتشمل مهام هذا المجلس تعزيز الجاهزية الدفاعية، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتشجيع التنسيق في صنع القرارات الدفاعية، حسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.يذكر أن شمخاني الذي كان يشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، وأصيب بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، خلال حرب "الـ12 يوما" العام الماضي.وكانت تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي، في 13 يونيو/ حزيران 2025، وتسببت الضربات الإسرائيلية على إيران بمقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، أبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي.بدوره، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ"، وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".وأعلن عراقجي، يوم أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.الجيش الإيراني يحذر ترامب: أي حرب ستطول جميع القواعد الأمريكية من الأراضي المحتلة إلى الخليجروسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر
https://sarabic.ae/20260204/عراقجي-المحادثات-النووية-مع-واشنطن-ستعقد-في-مسقط-صباح-الجمعة-1109999345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_300:0:2967:2000_1920x0_80_0_0_84ed08789deeb5a91c4c9236b5af0b45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ايران اليوم
العالم, أخبار ايران اليوم

تعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني

17:21 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أفادت وسائل اعلامية ايرانية، اليوم الخميس، بتعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني، بموجب مرسوم رئاسي.
وتشمل مهام هذا المجلس تعزيز الجاهزية الدفاعية، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتشجيع التنسيق في صنع القرارات الدفاعية، حسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.
يذكر أن شمخاني الذي كان يشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، وأصيب بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، خلال حرب "الـ12 يوما" العام الماضي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
عراقجي: المحادثات النووية مع واشنطن ستعقد في مسقط صباح الجمعة
أمس, 20:01 GMT
وكانت تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي، في 13 يونيو/ حزيران 2025، وتسببت الضربات الإسرائيلية على إيران بمقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، أبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي.
بدوره، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ"، وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".

وفي وقت لاحق صرّح الرئيس الأمريكي، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
وأعلن عراقجي، يوم أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.
الجيش الإيراني يحذر ترامب: أي حرب ستطول جميع القواعد الأمريكية من الأراضي المحتلة إلى الخليج
روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيران
شمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر
