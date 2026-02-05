https://sarabic.ae/20260205/تعيين-علي-شمخاني-أمينا-لمجلس-الدفاع-الإيراني-1110030826.html

تعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني

أفادت وسائل اعلامية ايرانية، اليوم الخميس، بتعيين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع الإيراني، بموجب مرسوم رئاسي.

وتشمل مهام هذا المجلس تعزيز الجاهزية الدفاعية، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتشجيع التنسيق في صنع القرارات الدفاعية، حسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.يذكر أن شمخاني الذي كان يشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، وأصيب بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، خلال حرب "الـ12 يوما" العام الماضي.وكانت تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي، في 13 يونيو/ حزيران 2025، وتسببت الضربات الإسرائيلية على إيران بمقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، أبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي.بدوره، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ"، وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".وأعلن عراقجي، يوم أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.الجيش الإيراني يحذر ترامب: أي حرب ستطول جميع القواعد الأمريكية من الأراضي المحتلة إلى الخليجروسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر

العالم, أخبار ايران اليوم