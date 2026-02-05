https://sarabic.ae/20260205/روسيا-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-استئناف-الحوار-العسكري-بينهما-1110023628.html
عبر القنوات العسكرية.. روسيا وأمريكا تتفقان على استئناف الحوار العسكري بينهما
13:46 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 14:02 GMT 05.02.2026)
أعلنت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على استئناف الحوار الرفيع المستوى على عبر الخط العسكري.
وجاء في بيان للقيادة، اليوم الخميس: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، اليوم، في أبوظبي، على استئناف الحوار بين العسكريين على مستوى رفيع".
وأوضحت القيادة أن استئناف قناة التواصل يأتي نتيجة التقدم المحرز في المفاوضات بشأن أوكرانيا، والذي حققه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر
وأضاف البيان: "ستوفر هذه القناة (المخصصة للتواصل بين عسكريي موسكو وواشنطن) إطارًا مستداما للتفاعل العسكري على خط عسكري ـ عسكري، في وقت يواصل فيه الجانبان العمل من أجل التوصل إلى سلام دائم".
واعتبرت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية أن استئناف الحوار رفيع المستوى بين العسكريين الأمريكيين والروس يهدف إلى تقليل خطر التصعيد غير المقصود.
وجاء في بيان للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الخميس: "يتمتع الجنرال غرينكيفيتش بسلطات في دوره كقائد أعلى للقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، للحفاظ على الحوار العسكري مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، لتجنب الأخطاء وضمان آلية لمنع أي تصعيد غير مقصود من أي طرف".
وأضافت القيادة أن الحفاظ على الاتصالات بين العسكريين يعد "عاملًا مهمًا للاستقرار العالمي، ويسهم في تعزيز الشفافية وتهدئة التوترات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن توفر قناة الاتصال هذه تواصلًا منتظمًا على الخط العسكري مع استمرار جهود الطرفين الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.