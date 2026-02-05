وزير الخارجية الإيراني ينشر مقالا قديما لنتنياهو عن صدام حسين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإيراني ينشر مقالا قديما لنتنياهو عن صدام حسين
وزير الخارجية الإيراني ينشر مقالا قديما لنتنياهو عن صدام حسين
سبوتنيك عربي
أعاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نشر مقتطفات لمقال سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي سبق الغزو الأمريكي للعراق. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T19:51+0000
2026-02-05T19:51+0000
العراق
صدام حسين
إيران
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg
ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقال نتنياهو، بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2002 تحت عنوان "قضية إسقاط صدام"، والذي روّج فيه لفكرة وجود تهديد نووي عراقي، كما دعا إلى دعم عمل عسكري لإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.وقال عراقجي على منصة "إكس"، تعليقا على مقال نتنياهو: "هل تتذكرون هذه النصيحة الحكيمة من السيد (أمريكا أخيرا)؟ وهل تستطيعون حقا إدراك حجم الكلفة التي جرّتها هذه النصيحة المشؤومة على أمريكا؟".وأشار إلى أن نتنياهو استند في مقاله إلى تحذيرات من برنامج نووي عراقي، تبيّن لاحقا أنها غير دقيقة، وساهمت في تبرير الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.ونشر عراقجي فقرة من المقال قال فيها نتنياهو: "قبل عقدين كان من الممكن إحباط طموحات صدام النووية بقصف منشأة واحدة، أما الآن فلا يكفي أقل من تفكيك نظامه"، معتبرا أن ذلك دعوة صريحة لعمل عسكري.وأضاف نتنياهو في مقاله، أن "العراق لم يعد بحاجة إلى مفاعل نووي كبير"، وزعم أن "إنتاج المواد النووية يمكن أن يتم عبر أجهزة طرد مركزي صغيرة يسهل إخفاؤها داخل البلاد، ما يجعل عمليات التفتيش غير كافية"، وفق تعبيره.ويأتي منشور وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعدما أعلن أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عمان، غدا الجمعة.وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
العراق
إيران
وزير الخارجية الإيراني ينشر مقالا قديما لنتنياهو عن صدام حسين

19:51 GMT 05.02.2026
© REUTERS Ramil Sitdikovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© REUTERS Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
أعاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نشر مقتطفات لمقال سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي سبق الغزو الأمريكي للعراق.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقال نتنياهو، بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2002 تحت عنوان "قضية إسقاط صدام"، والذي روّج فيه لفكرة وجود تهديد نووي عراقي، كما دعا إلى دعم عمل عسكري لإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.
وقال عراقجي على منصة "إكس"، تعليقا على مقال نتنياهو: "هل تتذكرون هذه النصيحة الحكيمة من السيد (أمريكا أخيرا)؟ وهل تستطيعون حقا إدراك حجم الكلفة التي جرّتها هذه النصيحة المشؤومة على أمريكا؟".
وأشار إلى أن نتنياهو استند في مقاله إلى تحذيرات من برنامج نووي عراقي، تبيّن لاحقا أنها غير دقيقة، وساهمت في تبرير الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ونشر عراقجي فقرة من المقال قال فيها نتنياهو: "قبل عقدين كان من الممكن إحباط طموحات صدام النووية بقصف منشأة واحدة، أما الآن فلا يكفي أقل من تفكيك نظامه"، معتبرا أن ذلك دعوة صريحة لعمل عسكري.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
ترقب الساعات الأخيرة… "سبوتنيك" تكشف تفاصيل دقيقة حول المفاوضات في مسقط بين إيران وواشنطن
13:39 GMT
وأضاف نتنياهو في مقاله، أن "العراق لم يعد بحاجة إلى مفاعل نووي كبير"، وزعم أن "إنتاج المواد النووية يمكن أن يتم عبر أجهزة طرد مركزي صغيرة يسهل إخفاؤها داخل البلاد، ما يجعل عمليات التفتيش غير كافية"، وفق تعبيره.
ويأتي منشور وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعدما أعلن أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عمان، غدا الجمعة.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
إيران تحتجز سفينتين محملتين بوقود "مهرب" في مياه الخليج
11:33 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
