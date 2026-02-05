وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تداعيات-عدم-الاستقرار-السوري-على-أمن-بلاده-1110026802.html
وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده
وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن عدم الاستقرار في سوريا يمثل تهديداً مباشراً ينعكس سلباً على الوضع الأمني والسياسي في العراق، مشدداً على... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T15:32+0000
2026-02-05T15:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي يزور العراق ضمن جولة إقليمية تشمل سوريا والعراق ولبنان، وتركز بشكل أساسي على تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب. وقال: "نرحب بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة غداً.. ونرحب باستمرار التنسيق العسكري مع فرنسا لمحاربة الإرهاب". كما كشف الوزير العراقي عن توقيع وزارة الدفاع العراقية عقداً مع شركة فرنسية لشراء رادارات عسكرية، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. من جانبه، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو أنه ناقش خلال زيارته تطورات الأوضاع في سوريا والاتفاق بين دمشق وقسد، مشدداً على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق. وأضاف بارو أن الشرق الأوسط يشهد توترات متزايدة مع خطر حقيقي للتصعيد العسكري، مؤكداً التزام فرنسا بتعزيز الروابط مع العراق ودعم استقراره كعامل أساسي لمستقبل المنطقة.والتقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، في العاصمة السورية دمشق، حيث تركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، بأن اللقاء - الذي جرى في قصر تشرين- شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه "يعزز الحقوق الأساسية للأكراد" ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأضاف بارو أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تشكل أولوية قصوى لفرنسا"، لافتاً إلى أنه سيتوجه لاحقاً اليوم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق للقاء القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق وتطوراته.
https://sarabic.ae/20250202/العراق-وفرنسا-يبحثان-إجراءات-توقيع-مذكرة-تفاهم-بالمجالات-العدلية-والقانونية-1097409688.html
https://sarabic.ae/20260202/العراق-يباشر-التحقيق-مع-عناصر-من--داعش-كانوا-محتجزين-في-سوريا-1109896558.html
https://sarabic.ae/20260116/العراق-يرد-على-مزاعم-عبور-مقاتلين-إلى-إيران-عبر-الحدود-1109303069.html
العراق
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده

15:32 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن عدم الاستقرار في سوريا يمثل تهديداً مباشراً ينعكس سلباً على الوضع الأمني والسياسي في العراق، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية لاحتواء التوترات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي يزور العراق ضمن جولة إقليمية تشمل سوريا والعراق ولبنان، وتركز بشكل أساسي على تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العراق وفرنسا يبحثان إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بالمجالات العدلية والقانونية
2 فبراير 2025, 17:12 GMT
وأعرب حسين عن ترحيب العراق الرسمي بالمفاوضات المرتقبة غداً الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.
وقال: "نرحب بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة غداً.. ونرحب باستمرار التنسيق العسكري مع فرنسا لمحاربة الإرهاب".
كما كشف الوزير العراقي عن توقيع وزارة الدفاع العراقية عقداً مع شركة فرنسية لشراء رادارات عسكرية، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
الجيش الأمريكي ومسلحو قسد يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العراق يباشر التحقيق مع عناصر من " داعش" كانوا محتجزين في سوريا
2 فبراير, 09:02 GMT
من جانبه، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو أنه ناقش خلال زيارته تطورات الأوضاع في سوريا والاتفاق بين دمشق وقسد، مشدداً على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق.
وقال: "يجب حماية الأمن والاستقرار في العراق.. وسنواصل دعم العراق الذي يقوم بدور كبير في ملف نقل الإرهابيين".
وأضاف بارو أن الشرق الأوسط يشهد توترات متزايدة مع خطر حقيقي للتصعيد العسكري، مؤكداً التزام فرنسا بتعزيز الروابط مع العراق ودعم استقراره كعامل أساسي لمستقبل المنطقة.
والتقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، في العاصمة السورية دمشق، حيث تركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
العراق يرد على مزاعم عبور مقاتلين إلى إيران عبر الحدود
16 يناير, 11:56 GMT
وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، بأن اللقاء - الذي جرى في قصر تشرين- شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في سياق جهود إعادة الإعمار والاستقرار بعد التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه "يعزز الحقوق الأساسية للأكراد" ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف بارو أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تشكل أولوية قصوى لفرنسا"، لافتاً إلى أنه سيتوجه لاحقاً اليوم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق للقاء القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق وتطوراته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала