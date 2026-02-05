https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تداعيات-عدم-الاستقرار-السوري-على-أمن-بلاده-1110026802.html

وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده

وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن عدم الاستقرار في سوريا يمثل تهديداً مباشراً ينعكس سلباً على الوضع الأمني والسياسي في العراق، مشدداً على... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T15:32+0000

2026-02-05T15:32+0000

2026-02-05T15:32+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي يزور العراق ضمن جولة إقليمية تشمل سوريا والعراق ولبنان، وتركز بشكل أساسي على تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب. وقال: "نرحب بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة غداً.. ونرحب باستمرار التنسيق العسكري مع فرنسا لمحاربة الإرهاب". كما كشف الوزير العراقي عن توقيع وزارة الدفاع العراقية عقداً مع شركة فرنسية لشراء رادارات عسكرية، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. من جانبه، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو أنه ناقش خلال زيارته تطورات الأوضاع في سوريا والاتفاق بين دمشق وقسد، مشدداً على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق. وأضاف بارو أن الشرق الأوسط يشهد توترات متزايدة مع خطر حقيقي للتصعيد العسكري، مؤكداً التزام فرنسا بتعزيز الروابط مع العراق ودعم استقراره كعامل أساسي لمستقبل المنطقة.والتقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، في العاصمة السورية دمشق، حيث تركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، بأن اللقاء - الذي جرى في قصر تشرين- شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه "يعزز الحقوق الأساسية للأكراد" ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأضاف بارو أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تشكل أولوية قصوى لفرنسا"، لافتاً إلى أنه سيتوجه لاحقاً اليوم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق للقاء القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق وتطوراته.

https://sarabic.ae/20250202/العراق-وفرنسا-يبحثان-إجراءات-توقيع-مذكرة-تفاهم-بالمجالات-العدلية-والقانونية-1097409688.html

https://sarabic.ae/20260202/العراق-يباشر-التحقيق-مع-عناصر-من--داعش-كانوا-محتجزين-في-سوريا-1109896558.html

https://sarabic.ae/20260116/العراق-يرد-على-مزاعم-عبور-مقاتلين-إلى-إيران-عبر-الحدود-1109303069.html

العراق

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية