https://sarabic.ae/20260202/العراق-يباشر-التحقيق-مع-عناصر-من--داعش-كانوا-محتجزين-في-سوريا-1109896558.html

العراق يباشر التحقيق مع عناصر من " داعش" كانوا محتجزين في سوريا

العراق يباشر التحقيق مع عناصر من " داعش" كانوا محتجزين في سوريا

سبوتنيك عربي

باشر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) الذين كانوا محتجزين في سوريا، وتسلمهم... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T09:02+0000

2026-02-02T09:02+0000

2026-02-02T09:02+0000

العراق

الأخبار

تنظيم داعش الإرهابي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/02/1073050037_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_271c296d79444a6f89d7bd9884c068bb.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني "رووداو"، اليوم الاثنين، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى نشرت بيانا أفادت من خلاله بأنها باشرت التحقيق بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في "مكافحة الإرهاب".وأوضح البيان أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستكون "ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".فيما لفت إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم تنظيم داعش وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر التنظيم والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".ويشار إلى أن العدد المتوقع وصوله يبلغ أكثر من 7000 عنصر "داعش"، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

https://sarabic.ae/20260201/العراق-يعلن-نقل-450-سجينا-من-عناصر-داعش-من-سوريا-بينهم-قادة-في-التنظيم-1109865030.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي