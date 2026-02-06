https://sarabic.ae/20260206/أول-رد-من-الدوري-السعودي-على-غضب-الدون--1110049676.html
أول رد من الدوري السعودي على غضب "الدون"
أول رد من الدوري السعودي على غضب "الدون"
تصاعدت الأزمة داخل نادي النصر السعودي حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الملقب بـ"الدون"، بعد احتجاجه على عدم تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وكان رونالدو قد غاب عن مباراة فريقه أمام الرياض في الجولة 20، وعاد إلى التدريبات لكنه يبدو مرشحاً للغياب عن مواجهة الاتحاد في الجولة 21 يوم السبت، احتجاجاً على ما يراه تفاوتاً في الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) للأندية الكبرى (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، خاصة مع تعزيز الهلال بصفقات قوية مثل كريم بنزيما، بحسب ما ذكر موقع "إرم" نيوز. وجّه رونالدو انتقادات مباشرة لصندوق الاستثمارات، متهماً إياه بعدم تقديم الدعم الكافي للنصر مقارنة بمنافسيه. وأضاف المصدر: "الأندية تمتلك مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وقياداتها الفنية الخاصة، وتتخذ قرارات التعاقدات والإنفاق والاستراتيجية بنفسها، ضمن إطار مالي يهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار". وأشار المتحدث إلى أن التعامل مع جميع الأندية يتم بالتساوي، معترفاً بدور رونالدو الكبير منذ انضمامه إلى النصر، حيث أسهم بشكل ملحوظ في نمو النادي وطموحاته. وأكد المصدر أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مشتعلة، مع فارق نقاط قليل بين الفرق الأربعة الأولى، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح النظام في تحقيق التوازن التنافسي المطلوب. ودعا الدوري الجميع إلى التركيز على كرة القدم داخل الملعب فقط، للحفاظ على قوة وتنافسية البطولة. ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى 30 يونيو/حزيران 2027، لكن مصادر مقربة من اللاعب تشير إلى أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى نهاية غير متوقعة لتجربته في السعودية، وسط تكهنات بإمكانية رحيله صيف 2026.
أول رد من الدوري السعودي على غضب "الدون"
تصاعدت الأزمة داخل نادي النصر السعودي حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الملقب بـ"الدون"، بعد احتجاجه على عدم تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2026.
وكان رونالدو قد غاب عن مباراة فريقه أمام الرياض في الجولة 20، وعاد إلى التدريبات لكنه يبدو مرشحاً للغياب عن مواجهة الاتحاد في الجولة 21 يوم السبت، احتجاجاً على ما يراه تفاوتاً في الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) للأندية الكبرى (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، خاصة مع تعزيز الهلال بصفقات قوية مثل كريم بنزيما، بحسب ما ذكر موقع
"إرم" نيوز.
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
وجّه رونالدو انتقادات مباشرة لصندوق الاستثمارات، متهماً إياه بعدم تقديم الدعم الكافي للنصر مقارنة بمنافسيه.
وفي أول تعليق رسمي من جانب الدوري السعودي للمحترفين، أكد متحدث باسم دوري روشن - في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية - أن الدوري يعتمد مبدأ أساسياً واضحاً: استقلالية كل نادٍ في إدارته وقراراته، وفق قواعد موحدة تضمن الاستدامة المالية والتوازن التنافسي.
وأضاف المصدر: "الأندية تمتلك مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وقياداتها الفنية الخاصة، وتتخذ قرارات التعاقدات والإنفاق والاستراتيجية بنفسها، ضمن إطار مالي يهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار".
وأشار المتحدث إلى أن التعامل مع جميع الأندية يتم بالتساوي، معترفاً بدور رونالدو
الكبير منذ انضمامه إلى النصر، حيث أسهم بشكل ملحوظ في نمو النادي وطموحاته.
لكنه وجّه انتقاداً حاداً للنجم البرتغالي، قائلاً: "لا يوجد أي فرد، مهما بلغت أهميته، يحدد القرارات خارج نطاق ناديه. نشاط سوق الانتقالات الأخير أظهر هذا الاستقلال بوضوح؛ نادٍ عزز صفوفه بطريقة معينة، وآخر اختار نهجاً مختلفاً، وكل ذلك قرارات الأندية ضمن حدود مالية معتمدة".
وأكد المصدر أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مشتعلة، مع فارق نقاط قليل بين الفرق الأربعة الأولى، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح النظام في تحقيق التوازن التنافسي المطلوب.
ودعا الدوري الجميع إلى التركيز على كرة القدم داخل الملعب فقط، للحفاظ على قوة وتنافسية البطولة.
ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى 30 يونيو/حزيران 2027، لكن مصادر مقربة من اللاعب
تشير إلى أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى نهاية غير متوقعة لتجربته في السعودية، وسط تكهنات بإمكانية رحيله صيف 2026.