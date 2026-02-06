https://sarabic.ae/20260206/أول-رد-من-الدوري-السعودي-على-غضب-الدون--1110049676.html

أول رد من الدوري السعودي على غضب "الدون"

تصاعدت الأزمة داخل نادي النصر السعودي حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الملقب بـ"الدون"، بعد احتجاجه على عدم تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وكان رونالدو قد غاب عن مباراة فريقه أمام الرياض في الجولة 20، وعاد إلى التدريبات لكنه يبدو مرشحاً للغياب عن مواجهة الاتحاد في الجولة 21 يوم السبت، احتجاجاً على ما يراه تفاوتاً في الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) للأندية الكبرى (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، خاصة مع تعزيز الهلال بصفقات قوية مثل كريم بنزيما، بحسب ما ذكر موقع "إرم" نيوز. وجّه رونالدو انتقادات مباشرة لصندوق الاستثمارات، متهماً إياه بعدم تقديم الدعم الكافي للنصر مقارنة بمنافسيه. وأضاف المصدر: "الأندية تمتلك مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وقياداتها الفنية الخاصة، وتتخذ قرارات التعاقدات والإنفاق والاستراتيجية بنفسها، ضمن إطار مالي يهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار". وأشار المتحدث إلى أن التعامل مع جميع الأندية يتم بالتساوي، معترفاً بدور رونالدو الكبير منذ انضمامه إلى النصر، حيث أسهم بشكل ملحوظ في نمو النادي وطموحاته. وأكد المصدر أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مشتعلة، مع فارق نقاط قليل بين الفرق الأربعة الأولى، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح النظام في تحقيق التوازن التنافسي المطلوب. ودعا الدوري الجميع إلى التركيز على كرة القدم داخل الملعب فقط، للحفاظ على قوة وتنافسية البطولة. ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى 30 يونيو/حزيران 2027، لكن مصادر مقربة من اللاعب تشير إلى أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى نهاية غير متوقعة لتجربته في السعودية، وسط تكهنات بإمكانية رحيله صيف 2026.

