البرازيل تحبط محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من "الكوكايين" إلى المغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260206/البرازيل-تحبط-محاولة-تهريب-مئات-الكيلوغرامات-من-الكوكايين-إلى-المغرب-1110061313.html
البرازيل تحبط محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من "الكوكايين" إلى المغرب
البرازيل تحبط محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من "الكوكايين" إلى المغرب
سبوتنيك عربي
أحبطت الجمارك البرازيلية محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من مخدر "الكوكايين" مخبأة بعناية في شحنة من زيت الصويا كانت متوجهة إلى ميناء طنجة المغربي، بحسب وسائل... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T12:36+0000
2026-02-06T12:37+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103029/87/1030298737_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_d32901df515f8ddcfae3a46fec928f31.jpg
وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، صباح اليوم الجمعة، بأن شحنة "الكوكايين" كانت متجهة إلى ميناء طنجة ومنه إلى البرتغال، وبأن الكمية تخطت الـ240 كيلوغرام من "الكوكايين".وأفادت بأن "كمية المخدرات المصادرة كانت مخبأة ضمن شحنة من زيت الصويا يبلغ وزنها أكثر من 20 طنا، غير أن عمليات المراقبة الروتينية التي يجريها عناصر الجمارك، بالاستعانة بالكلاب المدربة وأجهزة الكشف الضوئي أسفرت عن اكتشافها ومصادرتها".وذكرت الصحيفة المغربية أنه "بعد تأكيد وجود المخدرات، ربطت إدارة الجمارك على مستوى ميناء سانتوس البرازيلي الاتصال بالشرطة الفيدرالية، التي فتحت تحقيقًا في هذا الشأن تحت إشراف الادعاء العام لكشف الملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف المتورطين فيها".وقالت جريدة "هسبريس" المغربية، في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، إنها علمت من مصادر خاصة بها أن "هناك عمليات بحث مستمرة من السلطات المغربية على امتداد الشريط الفاصل بين الفنيدق وثغر سبتة المحتل من إسبانيا"، مشيرة إلى أنه تم تكثيف عمليات البحث عن مدخل النفق المزعوم، بعد تداول أنباء في وسائل إعلام إسبانية عن استخدام نفق في تلك المنطقة لتهريب المخدرات بين الجانبين.وتابعت: "رغم بذل السلطات المغربية جهودا كبيرا في البحث، إلا أنها لم تتوصل لأي شيء حتى الآن، محذرة من ترويج أنباء غير صحيحة يتم ترويجها في الإعلام الإسباني لأهداف سياسية داخلية".ونقلت الجريدة عن المصادر، قولها إنه "لو كانت تلك الأنباء صحيحة، فكان من المفترض أن تكشف السلطات الإسبانية تفاصيل هذا النفق المزعوم وتوضح مكانه وتحاول الوصول إلى الطرف الآخر منه في مدينة الفنيدق، على حد زعمهم".
https://sarabic.ae/20241228/المغرب-يوجه-ضربات-قاسية-لشبكات-تهريب-المخدرات-العابرة-للقارات-1096288040.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103029/87/1030298737_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_d4f7c5eb35279cddac596101b7d68eba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار البرازيل
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار البرازيل

البرازيل تحبط محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من "الكوكايين" إلى المغرب

12:36 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 12:37 GMT 06.02.2026)
© Fotolia / Africa Studioالكوكايين
الكوكايين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / Africa Studio
تابعنا عبر
أحبطت الجمارك البرازيلية محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من مخدر "الكوكايين" مخبأة بعناية في شحنة من زيت الصويا كانت متوجهة إلى ميناء طنجة المغربي، بحسب وسائل إعلام مغربية.
وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، صباح اليوم الجمعة، بأن شحنة "الكوكايين" كانت متجهة إلى ميناء طنجة ومنه إلى البرتغال، وبأن الكمية تخطت الـ240 كيلوغرام من "الكوكايين".
وأفادت بأن "كمية المخدرات المصادرة كانت مخبأة ضمن شحنة من زيت الصويا يبلغ وزنها أكثر من 20 طنا، غير أن عمليات المراقبة الروتينية التي يجريها عناصر الجمارك، بالاستعانة بالكلاب المدربة وأجهزة الكشف الضوئي أسفرت عن اكتشافها ومصادرتها".
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
المغرب يوجه ضربات قاسية لشبكات تهريب المخدرات العابرة للقارات
28 ديسمبر 2024, 17:27 GMT
وذكرت الصحيفة المغربية أنه "بعد تأكيد وجود المخدرات، ربطت إدارة الجمارك على مستوى ميناء سانتوس البرازيلي الاتصال بالشرطة الفيدرالية، التي فتحت تحقيقًا في هذا الشأن تحت إشراف الادعاء العام لكشف الملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف المتورطين فيها".

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات المغربية البحث عن مدخل نفق تزعم إسبانيا أنه يعبر الحدود بين مدينة الفنيدق المغربية ومنطقة سبتة، التي تسيطر عليها.

وقالت جريدة "هسبريس" المغربية، في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، إنها علمت من مصادر خاصة بها أن "هناك عمليات بحث مستمرة من السلطات المغربية على امتداد الشريط الفاصل بين الفنيدق وثغر سبتة المحتل من إسبانيا"، مشيرة إلى أنه تم تكثيف عمليات البحث عن مدخل النفق المزعوم، بعد تداول أنباء في وسائل إعلام إسبانية عن استخدام نفق في تلك المنطقة لتهريب المخدرات بين الجانبين.
وتابعت: "رغم بذل السلطات المغربية جهودا كبيرا في البحث، إلا أنها لم تتوصل لأي شيء حتى الآن، محذرة من ترويج أنباء غير صحيحة يتم ترويجها في الإعلام الإسباني لأهداف سياسية داخلية".
ونقلت الجريدة عن المصادر، قولها إنه "لو كانت تلك الأنباء صحيحة، فكان من المفترض أن تكشف السلطات الإسبانية تفاصيل هذا النفق المزعوم وتوضح مكانه وتحاول الوصول إلى الطرف الآخر منه في مدينة الفنيدق، على حد زعمهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала