البيت الأبيض يرد على نشر ترامب فيديو مسيء لأوباما وزوجته كـ"القرود"

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته، ميشيل، في هيئة قردين، تم نشره عن طريق الخطأ من قبل أحد... 06.02.2026

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "نشر أحد موظفي البيت الأبيض هذا الفيديو عن طريق الخطأ، وقد تم حذفه".وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ظهر مقطع فيديو مُعدّل عليه صور الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، مُركّبة على أجساد قردين، على حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال".وتناول الفيديو عملية فحص أجهزة التصويت المستخدمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسر فيها ترامب أمام الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ولا يزال ترامب يُطعن في نتائجها.وفي نهاية الفيديو، ظهر قردان لمدة ثانية تقريبا، وُضعت صور أوباما وزوجته على رأسيهما، وظهر في خلفيتها أغنية "الأسد ينام الليلة" لفرقة "ذا توكنز" الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا في مطلع الشهر الجاري، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهما إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.ونقل موقع "أمريكان كونسيرفاتيف" عن ترامب، قوله إن أوباما حاول تنفيذ "انقلاب سياسي" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر استخدام ملف "روسيا" لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.وكانت روسيا، نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل"، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم "التدخل الروسي" في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.

