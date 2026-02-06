https://sarabic.ae/20260206/باحث-في-الشأن-الإيراني-محادثات-مسقط-لجس-النبض-وإيجاد-أرضية-للثقة--1110050648.html
باحث في الشأن الإيراني: محادثات مسقط لجس النبض وإيجاد أرضية للثقة
باحث في الشأن الإيراني: محادثات مسقط لجس النبض وإيجاد أرضية للثقة
علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الإيراني، الدكتور يوسف أبو خليل، على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي في سلطنة عمان، لافتًا إلى... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103262/38/1032623842_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0d3a789d64fc79d7784d110152a3fee0.jpg
وقال أبو خليل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "على وقع سنة من الحرب الحقيقية لطالما كانت العلاقة بين أمريكا وإيران متوترة، لكن ليس مثل هذا العام، حيث أن إيران تعرضت لضربة من الجيش الأمريكي، لهذا لا يمكن رفع سقف التوقعات"، معتبرًا أنه "لو كان الخيار العسكري ناجحا مع الأمريكي لكان اتخذه منذ فترة".وأكد أن "الإيراني لا يدخل المفاوضات إلا بعد حصر موضوع التفاوض بالملف النووي، رغم أن إسرائيل أعلنت أهدافها بشكل واضح، هي موضوع الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى الملف النووي ومن تسميهم "وكلاء إيران في المنطقة"، إلا أن هذا الأمر لا يمكن لإيران أن تفاوض بشأنه"، معتبرا أن "هذه الجولة ستكون بمثابة جس نبض وإيجاد أرضية للثقة في التفاوض".وشدد على أن إيران "لن تتنازل عن التخصيب ولا عن ملفها النووي بأي شكل من الأشكال، وإن كان الأمريكي يريد أن يصل بالمفاوضات إلى هذه النتيجة، فلن تكون هناك لا اتفاقات ولا مفاوضات"، وتابع: "المخرج في هذه المفاوضات سيكون بالنقاش الجدي حول اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وخروجه وعدم خروجه ومشاركة روسيا في هذا الملف".ولفت أبو خليل إلى أن "إيران تريد رفع الحصار عنها ولا تريد بناء منظومة أسلحة نووية"، معتبرًا أنه "إذا كان الأمريكي يريد حل موضوع السلاح النووي فهناك إمكانية تبدأ من موضوع التخصيب بنسبة 60%، أما إذا كان يريد أن يفاوض على أكثر من الملف، فهناك فشل ذريع سيصيب هذه المفاوضات". وختم ضيف "سبوتنيك" حديثه، بالقول: "إذا كانت المنطقة قادمة على حرب فسيكون البادىء فيها إسرائيل وليس أمريكا، لأن الإسرائيلي كان ومنذ الأزل هو معاد لأي اتفاق لأنه مع الحل العسكري"، مؤكدا أن "إسرائيل لا يمكن أن تقدم على هكذا عمل إلا بموافقة أمريكية".
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103262/38/1032623842_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_41cbf2eb1a3c64a03ddc3a3ccc8798a9.jpg
