بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي
بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي
وافتتح بنزيما التسجيل في الدقيقة 31 بهدف رائع بالكعب، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 60، ويكمل الثلاثية في الدقيقة 64، ليصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل "هاتريك" في مباراته الأولى بدوري المحترفين (منذ انطلاقه عام 2008)، وفقا لمواقع رياضية. كما أصبح بنزيما ثاني لاعب يحقق ثلاثية في أول ظهور مع الهلال، بعد البرازيلي مالكوم عام 2023. ولم يسبق هذا الإنجاز سوى للنجمين السوري عمر السومة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فقط في تاريخ الدوري. ورفع بنزيما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفًا (8 مع الاتحاد في 14 مباراة قبل الانتقال، و3 مع الهلال)، وأسهم بشكل مباشر في 4 أهداف في المباراة (3 أهداف + تمريرة حاسمة محتملة حسب بعض التقارير). وأعرب بنزيما عن سعادته بالانطلاقة القوية، مؤكدًا في تصريحات أولية أنه "سعيد" بمساهمته الفورية مع الفريق الجديد، في صفقة انتقال حر قادمًا من الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي

11:27 GMT 06.02.2026
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما، بداية أسطورية مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مسجلاً "هاتريك" (ثلاثية) في أول مباراة له بقميص "الزعيم"، من خلال الفوز الساحق 6-0 على الأخدود، ضمن الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس.
وافتتح بنزيما التسجيل في الدقيقة 31 بهدف رائع بالكعب، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 60، ويكمل الثلاثية في الدقيقة 64، ليصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل "هاتريك" في مباراته الأولى بدوري المحترفين (منذ انطلاقه عام 2008)، وفقا لمواقع رياضية.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"
28 سبتمبر 2025, 20:49 GMT
كما أصبح بنزيما ثاني لاعب يحقق ثلاثية في أول ظهور مع الهلال، بعد البرازيلي مالكوم عام 2023.

وأضاف بنزيما إنجازًا آخر فريدًا، حيث أصبح ثالث لاعب يسجل "هاتريك" أمام الأخدود في موسم واحد بالدوري، بعدما سبق له تسجيل ثلاثية بقميص الاتحاد في الفوز 5-2 على الفريق ذاته، في أغسطس/ آب الماضي.

الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مجتمع
اتحاد جدة السعودي يحسم مصير "بنزيما"
16 مايو 2025, 10:54 GMT
ولم يسبق هذا الإنجاز سوى للنجمين السوري عمر السومة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فقط في تاريخ الدوري.
ورفع بنزيما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفًا (8 مع الاتحاد في 14 مباراة قبل الانتقال، و3 مع الهلال)، وأسهم بشكل مباشر في 4 أهداف في المباراة (3 أهداف + تمريرة حاسمة محتملة حسب بعض التقارير).
وبهذا الانتصار الكاسح، واصل الهلال انفراده بصدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني (الذي فاز على الحزم في الجولة ذاتها)، معززًا صدارته في السباق نحو اللقب.
وأعرب بنزيما عن سعادته بالانطلاقة القوية، مؤكدًا في تصريحات أولية أنه "سعيد" بمساهمته الفورية مع الفريق الجديد، في صفقة انتقال حر قادمًا من الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
