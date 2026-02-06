https://sarabic.ae/20260206/بنزيما-يحقق-رقمين-قياسيين-في-ظهوره-الأول-مع-الهلال-السعودي-1110058918.html

بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما، بداية أسطورية مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مسجلاً "هاتريك" (ثلاثية) في أول مباراة له بقميص "الزعيم"، من خلال الفوز الساحق... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_0:162:3049:1877_1920x0_80_0_0_d2afb3f4920f4fbd037bcec222669959.jpg

وافتتح بنزيما التسجيل في الدقيقة 31 بهدف رائع بالكعب، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 60، ويكمل الثلاثية في الدقيقة 64، ليصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل "هاتريك" في مباراته الأولى بدوري المحترفين (منذ انطلاقه عام 2008)، وفقا لمواقع رياضية. كما أصبح بنزيما ثاني لاعب يحقق ثلاثية في أول ظهور مع الهلال، بعد البرازيلي مالكوم عام 2023. ولم يسبق هذا الإنجاز سوى للنجمين السوري عمر السومة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فقط في تاريخ الدوري. ورفع بنزيما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفًا (8 مع الاتحاد في 14 مباراة قبل الانتقال، و3 مع الهلال)، وأسهم بشكل مباشر في 4 أهداف في المباراة (3 أهداف + تمريرة حاسمة محتملة حسب بعض التقارير). وأعرب بنزيما عن سعادته بالانطلاقة القوية، مؤكدًا في تصريحات أولية أنه "سعيد" بمساهمته الفورية مع الفريق الجديد، في صفقة انتقال حر قادمًا من الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

