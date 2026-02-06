https://sarabic.ae/20260206/بنزيما-يحقق-رقمين-قياسيين-في-ظهوره-الأول-مع-الهلال-السعودي-1110058918.html
بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي
بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما، بداية أسطورية مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مسجلاً "هاتريك" (ثلاثية) في أول مباراة له بقميص "الزعيم"، من خلال الفوز الساحق... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T11:27+0000
2026-02-06T11:27+0000
2026-02-06T11:27+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار فرنسا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_0:162:3049:1877_1920x0_80_0_0_d2afb3f4920f4fbd037bcec222669959.jpg
وافتتح بنزيما التسجيل في الدقيقة 31 بهدف رائع بالكعب، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 60، ويكمل الثلاثية في الدقيقة 64، ليصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل "هاتريك" في مباراته الأولى بدوري المحترفين (منذ انطلاقه عام 2008)، وفقا لمواقع رياضية. كما أصبح بنزيما ثاني لاعب يحقق ثلاثية في أول ظهور مع الهلال، بعد البرازيلي مالكوم عام 2023. ولم يسبق هذا الإنجاز سوى للنجمين السوري عمر السومة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فقط في تاريخ الدوري. ورفع بنزيما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفًا (8 مع الاتحاد في 14 مباراة قبل الانتقال، و3 مع الهلال)، وأسهم بشكل مباشر في 4 أهداف في المباراة (3 أهداف + تمريرة حاسمة محتملة حسب بعض التقارير). وأعرب بنزيما عن سعادته بالانطلاقة القوية، مؤكدًا في تصريحات أولية أنه "سعيد" بمساهمته الفورية مع الفريق الجديد، في صفقة انتقال حر قادمًا من الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
https://sarabic.ae/20250928/رئيس-الاتحاد-السعودي-ينفي-منح-بنزيما-صلاحيات-خاصة--1105383958.html
https://sarabic.ae/20250516/اتحاد-جدة-السعودي-يحسم-مصير-بنزيما-1100610980.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_110:0:2819:2032_1920x0_80_0_0_1eb5c66df026dcb96383a490971ca8c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , رياضة
أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , رياضة
بنزيما يحقق رقمين قياسيين في ظهوره الأول مع الهلال السعودي
حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما، بداية أسطورية مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مسجلاً "هاتريك" (ثلاثية) في أول مباراة له بقميص "الزعيم"، من خلال الفوز الساحق 6-0 على الأخدود، ضمن الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس.
وافتتح بنزيما
التسجيل في الدقيقة 31 بهدف رائع بالكعب، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 60، ويكمل الثلاثية في الدقيقة 64، ليصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل "هاتريك" في مباراته الأولى بدوري المحترفين (منذ انطلاقه عام 2008)، وفقا لمواقع رياضية.
28 سبتمبر 2025, 20:49 GMT
كما أصبح بنزيما ثاني لاعب
يحقق ثلاثية في أول ظهور مع الهلال، بعد البرازيلي مالكوم عام 2023.
وأضاف بنزيما إنجازًا آخر فريدًا، حيث أصبح ثالث لاعب يسجل "هاتريك" أمام الأخدود في موسم واحد بالدوري، بعدما سبق له تسجيل ثلاثية بقميص الاتحاد في الفوز 5-2 على الفريق ذاته، في أغسطس/ آب الماضي.
ولم يسبق هذا الإنجاز سوى للنجمين السوري عمر السومة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فقط في تاريخ الدوري.
ورفع بنزيما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفًا (8 مع الاتحاد في 14 مباراة قبل الانتقال، و3 مع الهلال)، وأسهم بشكل مباشر في 4 أهداف في المباراة (3 أهداف + تمريرة حاسمة محتملة حسب بعض التقارير).
وبهذا الانتصار الكاسح، واصل الهلال انفراده بصدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني (الذي فاز على الحزم في الجولة ذاتها)، معززًا صدارته في السباق نحو اللقب.
وأعرب بنزيما عن سعادته بالانطلاقة القوية، مؤكدًا في تصريحات أولية أنه "سعيد" بمساهمته الفورية مع الفريق الجديد
، في صفقة انتقال حر قادمًا من الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.