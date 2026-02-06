https://sarabic.ae/20260206/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-على-الدول-التي-تتعامل-مع-إيران-1110085329.html
ترامب يوقع أمرا يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران
ترامب يوقع أمرا يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هدد، في مرسوم رئاسي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T22:30+0000
2026-02-06T22:30+0000
2026-02-06T23:04+0000
البيت الأبيض
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
وورد في نص المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض: "اعتبارًا من تاريخ سريان هذا المرسوم، يجوز فرض رسوم إضافية مُضافة بنسبة 25 بالمئة على السلع المُستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تُنتج في أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بأي شكل مباشر أو غير مباشر، على سلع أو خدمات من إيران".وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن فريق التفاوض الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
https://sarabic.ae/20260206/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تضيف-15-شركة-وشخصين-إلى-قائمة-العقوبات-على-إيران-1110076355.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8dd75d145b7ca1c8aebe6141fa2779dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البيت الأبيض, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يوقع أمرا يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران
22:30 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 23:04 GMT 06.02.2026)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هدد، في مرسوم رئاسي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران.
وورد في نص المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض: "اعتبارًا من تاريخ سريان هذا المرسوم، يجوز فرض رسوم إضافية مُضافة بنسبة 25 بالمئة على السلع المُستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تُنتج في أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بأي شكل مباشر أو غير مباشر، على سلع أو خدمات من إيران".
وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران
والولايات المتحدة بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن فريق التفاوض الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين
إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.