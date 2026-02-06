https://sarabic.ae/20260206/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-على-الدول-التي-تتعامل-مع-إيران-1110085329.html

ترامب يوقع أمرا يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران

ترامب يوقع أمرا يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هدد، في مرسوم رئاسي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T22:30+0000

2026-02-06T22:30+0000

2026-02-06T23:04+0000

البيت الأبيض

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وورد في نص المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض: "اعتبارًا من تاريخ سريان هذا المرسوم، يجوز فرض رسوم إضافية مُضافة بنسبة 25 بالمئة على السلع المُستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تُنتج في أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بأي شكل مباشر أو غير مباشر، على سلع أو خدمات من إيران".وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن فريق التفاوض الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

https://sarabic.ae/20260206/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تضيف-15-شركة-وشخصين-إلى-قائمة-العقوبات-على-إيران-1110076355.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البيت الأبيض, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن