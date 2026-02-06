https://sarabic.ae/20260206/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الإرهابي-في-إسلام-أباد-1110085896.html
"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في إسلام أباد
أعلن تنظيم "داعش"، اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، بحسب.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء: "تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) أعلن مسؤوليته عن الهجوم القاتل على مسجد للمسلمين الشيعة في العاصمة الباكستانية".وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة الباكستانية جواد ناكا قد أفاد في وقت سابق، بأن الانفجار وقع في مسجد إسلام أباد بمنطقة تارلاي أثناء صلاة الجمعة، ولم تُحدد أسباب الانفجار بعد.وأوضح مسؤول المسجد أن ثلاثة مهاجمين اقتحموا المبنى قبل الانفجار وأصابوا الحارس المحلي.وأفادت صحيفة Dawn، نقلًا عن مسؤول محلي، بأن الحصيلة بلغت 31 قتيلاً وما لا يقل عن 169 جريحًا.
أعلن تنظيم "داعش"، اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، بحسب.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء: "تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) أعلن مسؤوليته عن الهجوم القاتل على مسجد للمسلمين الشيعة في العاصمة الباكستانية".
وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة الباكستانية
جواد ناكا قد أفاد في وقت سابق، بأن الانفجار وقع في مسجد إسلام أباد بمنطقة تارلاي أثناء صلاة الجمعة، ولم تُحدد أسباب الانفجار بعد.
وأوضح مسؤول المسجد أن ثلاثة مهاجمين اقتحموا المبنى قبل الانفجار وأصابوا الحارس المحلي.
وأفادت صحيفة Dawn، نقلًا عن مسؤول محلي، بأن الحصيلة بلغت 31 قتيلاً وما لا يقل عن 169 جريحًا.