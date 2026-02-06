https://sarabic.ae/20260206/دمشق-وبيروت-توقعان-اتفاقية-لنقل-السجناء-المحكومين-إلى-بلدهم-صور-1110058465.html

دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلدهم... صور

دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلدهم... صور

جرى في بيروت، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والجانب السوري تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شهدت مراسم التوقيع في السرايا الحكومية مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد رسمي سوري.وعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي مشترك بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس، قال خلاله متري إن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تدل على أن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل".وأشار إلى أن "لبنان وسوريا أمام فرصة حقيقية لإقامة علاقات تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي"، منوها إلى أن "الجانبين سيوقّعان أيضا في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين السوريين".من جهته، قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إنه "رغم كل التعقيدات نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، ونعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي". واعتبر الويس أن "حققنا اليوم خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو "300 محكوم".ووصف وزير العدل السوري اتفاق اليوم بأنه خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين، مؤكدا أن الجانبين يعملان على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.

