دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلدهم... صور

11:13 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 12:15 GMT 06.02.2026)
تابعنا عبر
جرى في بيروت، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والجانب السوري تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلدهم
 دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلدهم
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شهدت مراسم التوقيع في السرايا الحكومية مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد رسمي سوري.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayدمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي مشترك بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس، قال خلاله متري إن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تدل على أن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayدمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأشار إلى أن "لبنان وسوريا أمام فرصة حقيقية لإقامة علاقات تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي"، منوها إلى أن "الجانبين سيوقّعان أيضا في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين السوريين".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayدمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إنه "رغم كل التعقيدات نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، ونعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي". واعتبر الويس أن "حققنا اليوم خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو "300 محكوم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayدمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
دمشق وبيروت توقعان اتفاقية لنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ووصف وزير العدل السوري اتفاق اليوم بأنه خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين، مؤكدا أن الجانبين يعملان على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.
