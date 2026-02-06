https://sarabic.ae/20260206/ضابط-أمريكي-سابق-العرض-الروسي-المقبل-لأوكرانيا-سيكون-مكلفا-أكثر-من-العرض-الحالي-1110042781.html
ضابط أمريكي سابق: العرض الروسي المقبل لأوكرانيا "سيكون مكلفا" أكثر من العرض الحالي
أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن "كل مقترح اتفاق روسي لاحق سيكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا من سابقه"، وفق تعبيره.
وقال جونسون عبر قناته على موقع "يوتيوب": "ما تزال روسيا ترغب في منح أوكرانيا فرصة للبقاء دولة طبيعية، إذا لم تقبل هذه الصفقة الآن، فإن العرض التالي سيعني خسارتها لأوديسا وربما كييف".وأوضح جونسون أن "السؤال الوحيد هو كيف ستكون تلك الهزيمة".وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ويرأس الوفد الروسي، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكانت الجولة الأولى عُقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي في أبوظبي، وجرى عقدها خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.الخارجية الإماراتية: أبوظبي تواصل جهودها كوسيط للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانيةويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
وقال جونسون عبر قناته على موقع "يوتيوب": "ما تزال روسيا ترغب في منح أوكرانيا فرصة للبقاء دولة طبيعية، إذا لم تقبل هذه الصفقة الآن، فإن العرض التالي سيعني خسارتها لأوديسا وربما كييف".
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي قدرٍ من الدعم المقدم من شركاء كييف أن يمنع هزيمة أوكرانيا.
وأوضح جونسون أن "السؤال الوحيد هو كيف ستكون تلك الهزيمة".
وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
ويرأس الوفد الروسي، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.
وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".
وكانت الجولة الأولى عُقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي في أبوظبي، وجرى عقدها خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.