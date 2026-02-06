https://sarabic.ae/20260206/ليبيا-تغيير-مكان-جنازة-سيف-القذافي-في-بني-وليد-1110061709.html

ليبيا... تغيير مكان جنازة سيف القذافي في بني وليد

تجمّع آلاف المواطنين الليبيين في مدينة بني وليد، قبيل أداء صلاة الجمعة وبعدها حضور مراسم دفن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكر الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، اليوم الجمعة، أنه تقرر تغيير مكان إقامة جنازة سيف القذافي داخل مدينة بني وليد، حيث وقع الاختيار على تنظيم مراسم الجنازة في منطقة مطار بني وليد بدلا من الثانوية الصناعية.وكان عدد كبير من المواطنين الليبيين قد توافدوا على المدينة، ليل الخميس - الجمعة، منهم عدد كبير من أعيان المدن والمناطق الليبية لحضور مراسم الدفن والعزاء.واستقبلت الوفود في قاعة الصلح والمصالحة في مدينة بني وليد، التي حددث بنقطة التلاقي والتجمع للذهاب إلى مطار بني وليد لأداء صلاة الجمعة ثم دفن الجثمان.فيما استقبل مستشفى بني وليد العام، جثمان سيف القذافي، الذي نقل على متن سيارة إسعاف من مدينة الزنتان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور الكثير من المواطنين.وأكد المجلس البلدي في المدينة إتمامه الاستعدادات الخاصة بالدفن واستقبال المعزين، كما أصدر وزير الداخلية المكلف في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عماد الطرابلسي، تعليماته إلى مديرية أمن بني وليد وبقية مديريات الأمن في المناطق، لتأمين الجنازة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، بما يضمن سير المراسم في أجواء آمنة ومنظمة.في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، إن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان، وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفًا أن "جثمان سيف الإسلام ما زال موجودا في مستشفى الزنتان العام".وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

