https://sarabic.ae/20260206/وزير-خارجية-عمان-يصف-المحادثات-بين-طهران-وواشنطن-بأنها-جادة-للغاية-1110066158.html
وزير خارجية عمان يصف المحادثات بين طهران وواشنطن بأنها "جادة للغاية"
وزير خارجية عمان يصف المحادثات بين طهران وواشنطن بأنها "جادة للغاية"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إنه "جرت، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط محادثات جادة للغاية بين إيران والولايات المتحدة"، في إطار الجهود... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T14:56+0000
2026-02-06T14:56+0000
2026-02-06T14:56+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_486e9d4254448f7b2655ec3f65404f72.jpg
وأضاف البوسعيدي عبر منصة "إكس"، بأن "المحادثات أسهمت في توضيح المواقف الإيرانية والأمريكية، وتحديد مجالات التقدم الممكنة، مع الاتفاق على عقد اجتماع آخر في وقت لاحق، على أن تدرس نتائجه بعناية في كل من طهران وواشنطن".وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، محادثات مع الوفد الأمريكي، الذي يرأسه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في عاصمة عمان.ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.وفي إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي).وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20260206/أول-تعليق-من-وزير-الخارجية-الإيراني-بعد-انتهاء-المحادثات-مع-أمريكا-في-مسقط-1110065345.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfe94f0fd8339c55aef2d8c4d9451584.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير خارجية عمان يصف المحادثات بين طهران وواشنطن بأنها "جادة للغاية"
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إنه "جرت، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط محادثات جادة للغاية بين إيران والولايات المتحدة"، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وأضاف البوسعيدي عبر منصة "إكس"، بأن "المحادثات أسهمت في توضيح المواقف الإيرانية والأمريكية، وتحديد مجالات التقدم الممكنة، مع الاتفاق على عقد اجتماع آخر في وقت لاحق، على أن تدرس نتائجه بعناية في كل من طهران وواشنطن".
وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، محادثات مع الوفد الأمريكي، الذي يرأسه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في عاصمة عمان.
ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.
وفي إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي
، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي).
وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات
في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.