https://sarabic.ae/20260206/وزير-خارجية-عمان-يصف-المحادثات-بين-طهران-وواشنطن-بأنها-جادة-للغاية-1110066158.html

وزير خارجية عمان يصف المحادثات بين طهران وواشنطن بأنها "جادة للغاية"

وزير خارجية عمان يصف المحادثات بين طهران وواشنطن بأنها "جادة للغاية"

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إنه "جرت، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط محادثات جادة للغاية بين إيران والولايات المتحدة"، في إطار الجهود... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T14:56+0000

2026-02-06T14:56+0000

2026-02-06T14:56+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_486e9d4254448f7b2655ec3f65404f72.jpg

وأضاف البوسعيدي عبر منصة "إكس"، بأن "المحادثات أسهمت في توضيح المواقف الإيرانية والأمريكية، وتحديد مجالات التقدم الممكنة، مع الاتفاق على عقد اجتماع آخر في وقت لاحق، على أن تدرس نتائجه بعناية في كل من طهران وواشنطن".وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، محادثات مع الوفد الأمريكي، الذي يرأسه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في عاصمة عمان.ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.وفي إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي).وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.

https://sarabic.ae/20260206/أول-تعليق-من-وزير-الخارجية-الإيراني-بعد-انتهاء-المحادثات-مع-أمريكا-في-مسقط-1110065345.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي