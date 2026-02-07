عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي أرسنال

أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز مريح على سندرلاند

عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزا ساحقا على ضيفه سندرلاند (3 - 0)، في اللقاء الذي جمع الفريقي على ملعب الإمارات، شمالي العاصمة البريطانية لندن.
ويواصل فريق المدرب ميكيل أرتيتا نتائجه القوية هذا الموسم، حيث شهدت المباراة، سيطرة واضحة من جانب أرسنال منذ الدقائق الأولى.
ورغم أن الفريق أضاع عدة فرص محققة كان أبرزها انفراد صريح لغابرييل جيسوس لم يُترجم إلى هدف، قبل أن ينجح مارتن زوبيميندي في افتتاح التسجيل قبيل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.
وفي الشوط الثاني، واصل أرسنال ضغطه الهجومي، وتمكن من إحراز الهدف الثاني عن طريق فيكتور جيوكيريس بعد عرضية متقنة من كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء، قابلها المهاجم بتسديدة مباشرة في المرمى.
وعاد جيوكيريس ليؤكد تفوق أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث، مستغلا ارتباكا دفاعيا في صفوف سندرلاند، ليؤكد فوزه ويرفع رصيد أرسنال إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
