أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا للطائرات الحربية

كشف تصنيف نُشر خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، عن أحدث ترتيب للدول الأفريقية الأكثر امتلاكًا للطائرات الحربية.
وعكس التصنيف تنوع الأساطيل بين الدول الكبرى في شمال أفريقيا والدول الناشئة في الجنوب والشرق، وكيفية موازنة الدول الأفريقية بين العدد والكفاءة والتحديث التكنولوجي لتلبية احتياجاتها الأمنية والاستراتيجية، وفقا لمنصة "ذا أفريكان إكسبوننت" المتخصصة في التصنيفات القارية.المركز الأول: مصر (1088 طائرة)تصدّر الجيش المصري قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد الطائرات الحربية، بأكثر من 1080 طائرة تشمل مقاتلات "إف-16" و"رافال" و"سو-35"، ولفتت المنصة إلى أن "الجغرافيا والأمن الإقليمي والطموحات الجيوسياسية تؤثر في هيكلة الأسطول، خاصة مع سيطرة مصر على مناطق استراتيجية حساسة، مثل قناة السويس".المركز الثاني: الجزائر (620 طائرة)تمتلك الجزائر ثاني أكبر أسطول أفريقي، يشمل مقاتلات "سو - 30 إم كا"، و"ميغ - 29"، ومروحيات "مي 24/35"، وطائرات نقل "إيل- 76"، والأسطول الجزائري مصمم لمراقبة الصحراء الكبرى والأمن البحري، مدعومًا بميزانية دفاعية كبيرة وبرامج تدريب وصيانة متقدمة.المركز الثالث: أنغولا (278 طائرة)تمتلك أنغولا 278 طائرة مدعومة بالإيرادات النفطية، التي تلعب دورا رئيسيا في تطوير الأسطول، مع ميزانية دفاعية سنوية تبلغ 5 مليارات دولار تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التصنيف.المركز الرابع: المغرب (271 طائرة)أكدت منصة "ذا أفريكان إكسبوننت" في تصنيفها، أن الجيش المغربي يملك أسطولًا جويًا من 271 طائرة، يركز على الطائرات متعددة المهام وطائرات النقل والمروحيات ومنصات المراقبة المتقدمة، مع إعطاء الأولوية للجودة والتنوع. ويشمل الأسطول مقاتلات "إف-16"، وطائرات "C-130 هيركوليس"، ومروحيات "يوروكوبتر"، ما يعكس استراتيجية المغرب في موازنة التفوق الجوي، الحركة السريعة، وجمع المعلومات الاستخبارية، مع الدمج بين الدفاع التقليدي والاستعداد لمكافحة التمرد.المركز الخامس: السودان (183 طائرة)يشمل أسطول السودان طائرات مقاتلة قديمة مثل "ميغ" و"سو-25" ومروحيات "مي- 24/17"، وطائرات نقل، ويركز الأسطول السوداني على مواجهة النزاعات الداخلية وحماية الحدود، مع دعم صيني للصيانة والتدريب، رغم تحديات الميزانية والأنظمة القديمة.المركز السادس: جنوب أفريقيا (181 طائرة)يضم أسطول جنوب أفريقيا "غريبين" المقاتلة متعددة المهام، وطائرات نقل ومروحيات ومنصات مراقبة، وتركّز جنوب أفريقيا على الجودة والتكنولوجيا، مع دعم صناعات محلية ومهام تتراوح بين مراقبة السواحل والمشاركة في عمليات حفظ السلام الإقليمية.المركز السابع: نيجيريا (159 طائرة)أسطول متنوع يشمل مقاتلات "مي-35" و"ألفا جيت" وطائرات نقل ومراقبة، ويوازن بين الدفاع عن الداخل ومكافحة التمرد (مثل بوكو حرام) ودعم العمليات الإقليمية، ويركز على التدريب وتدريب الطيارين لضمان كفاءة التشغيل.المركز الثامن: تونس (155 طائرة)يشمل الأسطول "ألفا جيت" و"إف - 5" وطائرات نقل ومروحيات، ويعتمد على الحداثة والكفاءة ضمن ميزانية دفاع محدودة، ويركز على مراقبة الحدود، الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفاء أوروبيين و حلف الناتو.المركز التاسع: كينيا (154 طائرة)المركز العاشر: إثيوبيا (104 طائرة)يشمل الأسطول الإثيوبي مقاتلات خفيفة وطائرات نقل ومروحيات متعددة المهام، مع التركيز على المرونة والتحرك السريع والدعم الإنساني في المناطق النائية، ما يعكس سياسة عسكرية توازن بين الكفاءة التشغيلية والتكلفة.
أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا للطائرات الحربية

كشف تصنيف نُشر خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، عن أحدث ترتيب للدول الأفريقية الأكثر امتلاكًا للطائرات الحربية.
وعكس التصنيف تنوع الأساطيل بين الدول الكبرى في شمال أفريقيا والدول الناشئة في الجنوب والشرق، وكيفية موازنة الدول الأفريقية بين العدد والكفاءة والتحديث التكنولوجي لتلبية احتياجاتها الأمنية والاستراتيجية، وفقا لمنصة "ذا أفريكان إكسبوننت" المتخصصة في التصنيفات القارية.

المركز الأول: مصر (1088 طائرة)

تصدّر الجيش المصري قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد الطائرات الحربية، بأكثر من 1080 طائرة تشمل مقاتلات "إف-16" و"رافال" و"سو-35"، ولفتت المنصة إلى أن "الجغرافيا والأمن الإقليمي والطموحات الجيوسياسية تؤثر في هيكلة الأسطول، خاصة مع سيطرة مصر على مناطق استراتيجية حساسة، مثل قناة السويس".

المركز الثاني: الجزائر (620 طائرة)

تمتلك الجزائر ثاني أكبر أسطول أفريقي، يشمل مقاتلات "سو - 30 إم كا"، و"ميغ - 29"، ومروحيات "مي 24/35"، وطائرات نقل "إيل- 76"، والأسطول الجزائري مصمم لمراقبة الصحراء الكبرى والأمن البحري، مدعومًا بميزانية دفاعية كبيرة وبرامج تدريب وصيانة متقدمة.
المركز الثالث: أنغولا (278 طائرة)

تمتلك أنغولا 278 طائرة مدعومة بالإيرادات النفطية، التي تلعب دورا رئيسيا في تطوير الأسطول، مع ميزانية دفاعية سنوية تبلغ 5 مليارات دولار تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التصنيف.

المركز الرابع: المغرب (271 طائرة)

أكدت منصة "ذا أفريكان إكسبوننت" في تصنيفها، أن الجيش المغربي يملك أسطولًا جويًا من 271 طائرة، يركز على الطائرات متعددة المهام وطائرات النقل والمروحيات ومنصات المراقبة المتقدمة، مع إعطاء الأولوية للجودة والتنوع. ويشمل الأسطول مقاتلات "إف-16"، وطائرات "C-130 هيركوليس"، ومروحيات "يوروكوبتر"، ما يعكس استراتيجية المغرب في موازنة التفوق الجوي، الحركة السريعة، وجمع المعلومات الاستخبارية، مع الدمج بين الدفاع التقليدي والاستعداد لمكافحة التمرد.

وأشار التقرير إلى أن "التعاون الوثيق مع أمريكا وأوروبا يتيح للمغرب الحصول على مقاتلات حديثة وأجهزة طيران متقدمة، بالإضافة إلى برامج تدريب الطيارين، مع توسيع البنية التحتية للصيانة واللوجستيات لضمان جاهزية التشغيل العالية، ودمج الطائرات المسيرة، ما يضع المغرب ضمن أبرز القوى الجوية في شمال أفريقيا".

المركز الخامس: السودان (183 طائرة)

يشمل أسطول السودان طائرات مقاتلة قديمة مثل "ميغ" و"سو-25" ومروحيات "مي- 24/17"، وطائرات نقل، ويركز الأسطول السوداني على مواجهة النزاعات الداخلية وحماية الحدود، مع دعم صيني للصيانة والتدريب، رغم تحديات الميزانية والأنظمة القديمة.

المركز السادس: جنوب أفريقيا (181 طائرة)

يضم أسطول جنوب أفريقيا "غريبين" المقاتلة متعددة المهام، وطائرات نقل ومروحيات ومنصات مراقبة، وتركّز جنوب أفريقيا على الجودة والتكنولوجيا، مع دعم صناعات محلية ومهام تتراوح بين مراقبة السواحل والمشاركة في عمليات حفظ السلام الإقليمية.

المركز السابع: نيجيريا (159 طائرة)

أسطول متنوع يشمل مقاتلات "مي-35" و"ألفا جيت" وطائرات نقل ومراقبة، ويوازن بين الدفاع عن الداخل ومكافحة التمرد (مثل بوكو حرام) ودعم العمليات الإقليمية، ويركز على التدريب وتدريب الطيارين لضمان كفاءة التشغيل.
المركز الثامن: تونس (155 طائرة)

يشمل الأسطول "ألفا جيت" و"إف - 5" وطائرات نقل ومروحيات، ويعتمد على الحداثة والكفاءة ضمن ميزانية دفاع محدودة، ويركز على مراقبة الحدود، الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفاء أوروبيين و حلف الناتو.

المركز التاسع: كينيا (154 طائرة)

تملك كينيا أسطولا متوازنًا من مقاتلات "إف-5 إي/ إف"، وطائرات نقل ومروحيات، مع تركيز على المراقبة والاستخبارات، ودعم العمليات ضد الجماعات المسلحة مثل "الشباب في الصومال"، والبرامج التدريبية متقدمة مع شراكات أمريكية وبريطانية.

المركز العاشر: إثيوبيا (104 طائرة)

يشمل الأسطول الإثيوبي مقاتلات خفيفة وطائرات نقل ومروحيات متعددة المهام، مع التركيز على المرونة والتحرك السريع والدعم الإنساني في المناطق النائية، ما يعكس سياسة عسكرية توازن بين الكفاءة التشغيلية والتكلفة.
