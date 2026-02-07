عربي
إدارة الطيران الأمريكية تعلن إغلاق مطارين في بولندا بسبب "نشاط عسكري"
إدارة الطيران الأمريكية تعلن إغلاق مطارين في بولندا بسبب "نشاط عسكري"

CC BY-SA 3.0 / Andrzej Otrębski / GDN T2 3مطار غدانسك ليخ فاونسا في بولندا
أعلنت إدارة الطيران الأمريكية إغلاق مطارين في بولندا، "بسبب نشاط عسكري"، على حد قولها.
وأفادت الشرطة العسكرية البولندية، في بيان لها، بـ"تحطم طائرة مسيرة مجهولة في أراضي الكتيبة الأولى لسلاح الفرسان الجوي في ليجنيكا فيلكا بمحافظة لودز".
وأعلن بيوتر سامسون، مدير إدارة الطيران المدني في بولندا، يوم أمس الجمعة، إجراء اختبارات لمنظومة مضادة للطائرات المسيرة في المطارات البولندية.
إلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الكرملين: بولندا ودول البلطيق يتصدرون قافلة "المعاديين لروسيا"
1 فبراير, 11:02 GMT
ونقلت المحطة الإذاعية البولندية "إم إف إف إم" تصريحات سامسون، التي أوضح فيها أن "هذه المنظومة تعترض الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها قرب المطارات أثناء هبوط الطائرات".

وقال سامسون: "تجري في اثنين من المطارات البولندية اختبار منظومة الدفاع ضد الطائرات المسيرة".

وأكد سامسون أن الهدف هو "ضمان عملية تشغيل المنظومة بنسبة 100% وعدم تعطيل أنظمة الملاحة الجوية الأخرى على متن الطائرات"، مشيرًا إلى أن "هذه المنظومة هي من إنتاج محلي".
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
17 يناير, 07:05 GMT
في السياق، صرح وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، مطلع الشهر الجاري، بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا، "سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية "هيمارس" مع شركة "لوكهيد مارتن".

وقال بلاشتشاك إنه يجري حاليًا محادثات بشأن إمكانية إنتاج نظام "إف جي أم-148 جافلن" في بولندا، كما عبّر عن اهتمامه في شراء صواريخ لنظام "هيمارس" بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميلاً).

وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.
