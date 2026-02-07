https://sarabic.ae/20260207/إدارة-الطيران-الأمريكية-تعلن-إغلاق-مطارين-في-بولندا-بسبب-نشاط-عسكري-1110092397.html
إدارة الطيران الأمريكية تعلن إغلاق مطارين في بولندا بسبب "نشاط عسكري"
إدارة الطيران الأمريكية تعلن إغلاق مطارين في بولندا بسبب "نشاط عسكري"
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الأمريكية إغلاق مطارين في بولندا، "بسبب نشاط عسكري"، على حد قولها. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T08:09+0000
2026-02-07T08:09+0000
2026-02-07T08:09+0000
بولندا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104103/98/1041039893_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_21fa60ba2f79e0a434f2f63ea14c5546.jpg
وأفادت الشرطة العسكرية البولندية، في بيان لها، بـ"تحطم طائرة مسيرة مجهولة في أراضي الكتيبة الأولى لسلاح الفرسان الجوي في ليجنيكا فيلكا بمحافظة لودز".وأعلن بيوتر سامسون، مدير إدارة الطيران المدني في بولندا، يوم أمس الجمعة، إجراء اختبارات لمنظومة مضادة للطائرات المسيرة في المطارات البولندية.ونقلت المحطة الإذاعية البولندية "إم إف إف إم" تصريحات سامسون، التي أوضح فيها أن "هذه المنظومة تعترض الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها قرب المطارات أثناء هبوط الطائرات".وأكد سامسون أن الهدف هو "ضمان عملية تشغيل المنظومة بنسبة 100% وعدم تعطيل أنظمة الملاحة الجوية الأخرى على متن الطائرات"، مشيرًا إلى أن "هذه المنظومة هي من إنتاج محلي".في السياق، صرح وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، مطلع الشهر الجاري، بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا، "سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية "هيمارس" مع شركة "لوكهيد مارتن".وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.
https://sarabic.ae/20260201/الكرملين-بولندا-ودول-البلطيق-يتصدرون-قافلة-المعاديين-لروسيا-1109869496.html
https://sarabic.ae/20260117/بولندا-ترفع-شراء-الأسمدة-الروسية-إلى-مستوى-قياسي-1109329595.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104103/98/1041039893_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1a86e31fc29aff771823ac847475ab01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
بولندا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إدارة الطيران الأمريكية تعلن إغلاق مطارين في بولندا بسبب "نشاط عسكري"
أعلنت إدارة الطيران الأمريكية إغلاق مطارين في بولندا، "بسبب نشاط عسكري"، على حد قولها.
وأفادت الشرطة العسكرية البولندية، في بيان لها، بـ"تحطم طائرة مسيرة مجهولة في أراضي الكتيبة الأولى لسلاح الفرسان الجوي في ليجنيكا فيلكا بمحافظة لودز".
وأعلن بيوتر سامسون، مدير إدارة الطيران المدني في بولندا، يوم أمس الجمعة، إجراء اختبارات
لمنظومة مضادة للطائرات المسيرة في المطارات البولندية.
ونقلت المحطة الإذاعية البولندية "إم إف إف إم" تصريحات سامسون، التي أوضح فيها أن "هذه المنظومة تعترض الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها قرب المطارات أثناء هبوط الطائرات".
وقال سامسون: "تجري في اثنين من المطارات البولندية اختبار منظومة الدفاع ضد الطائرات المسيرة".
وأكد سامسون أن الهدف هو "ضمان عملية تشغيل المنظومة بنسبة 100% وعدم تعطيل أنظمة الملاحة الجوية الأخرى على متن الطائرات"، مشيرًا إلى أن "هذه المنظومة هي من إنتاج محلي".
في السياق، صرح وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، مطلع الشهر الجاري، بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا، "سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية "هيمارس" مع شركة "لوكهيد مارتن".
وقال بلاشتشاك إنه يجري حاليًا محادثات بشأن إمكانية إنتاج نظام "إف جي أم-148 جافلن" في بولندا، كما عبّر عن اهتمامه في شراء صواريخ لنظام "هيمارس" بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميلاً).
وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار
من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.